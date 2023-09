A- A+

CULTURA U2 volta aos palcos após quatro anos em inauguração de esfera de US$ 9 bilhões em Las Vegas Banda lança novo single "Atomic city" nesta sexta-feira, quando faz o show "U2:UV Achtung Baby live at Sphere"

Uma das maiores bandas do mundo, o U2 retorna aos palcos para uma nova turnê que tem seu início em Las Vegas. O grupo irá inaugurar a The Sphere, novo espaço shows e apresentações que custou cerca de R$ 9 bilhões.

Bono, The Edge e companhia irão se apresentar 25 vezes na cidade conhecida por seus cassinos. O local, inclusive, inspirou o novo single da banda, "Atomic city", que será lançado hoje, também dia do show de abertura da turnê "U2:UV Achtung Baby live at Sphere".

No show, além de seus maiores sucessos, a banda irá apresentar as faixas do clássico álbum "Achtung Baby" (1991), considerado um marco do U2, especialmente no que diz respeito a começar a tratar seus shows como grandes espetáculos.

Com o exterior todo formado de LED e com uma tela de projeção interna de projeção 18k, a esfera de Vegas é vista como o palco ideal para as jornadas explosivas e tecnológicas do grupo.



A última turnê do U2 foi em 2019, com "Joshua Tree". Neste intervalo, Bono Vox chegou a fazer a turnê solo "Songs Of Surrender".

As novas apresentações não contarão com a presença do baterista Larry Mullen Jr., ainda se recuperando de cirurgia. Ele será substituído por Bram van den Berg.

