Shows Uana, Mãe Beth d'Oxum e Vício Louco estão entre as atrações do Festival Bacurau 3 Anos Ao todo serão mais de 15 artistas se apresentando de quarta a domingo, em festas temáticas que trazem ritmos como brega, bregafunk, pop, funk, mpb, forró, côco, house e eletrônica

De 15 a 19 de maio, a Casa Bacurau celebra três anos de existência com um festival que dá destaque a talentos da cena musical pernambucana. Com apresentações de Uana (em parceria com a Dj IDLIBRA), Vício Louco, Côco de Umbigada de Mãe Beth d’Oxum, dentre outros artistas, o evento celebra a existência deste espaço de diversidade cultural que é a Casa Bacurau.

Ao todo serão mais de 15 artistas se apresentando de quarta a domingo, em festas temáticas que trazem ritmos como brega, bregafunk, pop, funk, mpb, forró, côco, house e eletrônica.

Na quarta-feira, o já tradicional Karaoqueen abre os trabalhos trazendo o público para o palco sob apresentação da drag queen Kora Drag. De quinta em diante teremos as festas Quintura (PatrickTor4 + 440), Fogo na Bacurinha (Uana + IdLibra, Vibra e performance drag queen com Safira Blue), Bad Baile (Vício Louco, Mau Lopes, Boneka, Nadejda e Pré + perfomance drag queen com Ruby Nox) e Quintal do Bacurau (Forró Casamarela, Côco de Umbigada de Mãe Beth d’Oxum, Babilônia e Iury Andrew), respectivamente.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e os valores vão de R$5 a R$20 no primeiro lote. Como parte da política de inclusão da casa, foram disponibilizados ingressos gratuitos para todos os dias do evento. Além disso, há a lista Trans Free, que contempla a comunidade trans com ingressos limitados para todos os eventos produzidos pelo Bacurau.

Serviço:

Festival Bacurau 3 anos

De 15 a 19 de maio

A partir das 22h (com exceção do domingo, que começa às 15h)

Instagram: @casabacurau

Ingressos pelo site Sympla

