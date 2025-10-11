A- A+

LITERATURA Ubiratan Muarrek participa da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, neste domingo (12) Em bate-papo com Fernanda Pessoa, autor paulista fala sobre o livro "Meio do Céu" e outros projetos

O escritor paulista Ubiratan Muarrek traz seu novo livro à 15ª edição da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, no Centro de Convenções. Protagonizado por personagens recifenses, “Meio do Céu” será tema de uma conversa com o autor mediada pela educadora Fernanda Pessoa, que ocorre neste domingo, às 18h, no Palco Petrobras.

Com escrita em formato de uma peça teatral, a obra acompanha Sofitel e Greta, duas amigas do Recife, que se reencontram em um parque de Londres. O evento ocorre em 25 de julho de 2000, mesmo dia que o avião Concorde caiu nas proximidades de Paris, matando 113 pessoas.

Muarrek veio à Capital pernambucana em junho, para lançar a obra publicada pela editora (Assírio & Alvim). Na época, em entrevista à Folha de Pernambuco, ele falou sobre a obra. “Eu queria construir personagens com densidade histórica, e encontrei esse caminho tendo o Recife como local de origem”, explicou.

Na Bienal, o escritor aproveita para falar sobre dois novos projetos em andamento. Um deles é a série documental “Crianças do Cariri”, realizada com a Miração Filmes para a TV Brasil, que entra em produção no início de 2026.

Outro projeto de Muarrek é a peça teatral “Mãe Coragem em Canudos”, que transpõe o clássico de Brecht para o sertão baiano. O texto foi escrito especialmente para Fátima Patrício, atriz pernambucana radicada no Rio de Janeiro.

Bate-papo com Ubiratan Muarrek na Bienal

Quando: domingo (12), às 18h

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho

Ingressos a partir de R$ 15, pelo site Zig Tickets

Informações: www.bienalpernambuco.com



