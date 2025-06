A- A+

LITERATURA Ubiratan Muarrek lança livro "Meio do Céu", no Recife, segunda (30) Escritor paulista participa de debate, com a educadora Fernanda Pessoa, na Livraria do Jardim, às 19h

Depois de lançamentos em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Lisboa (Portugal), o escritor paulista Ubiratan Muarrek vem ao Recife, na próxima segunda (30), às 19h, para apresentar seu mais recente livro, “Meio do Céu”, em evento na Livraria do Jardim, no bairro da Boa Vista.

O lançamento será marcado por um debate especial entre o autor e a professora e escritora Fernanda Pessoa, celebrando a chegada do livro à terra de origem das vozes que o compõem.

Publicado pela Assírio & Alvim, “Meio do Céu” traz uma proposta radical de prosa: o livro é escrito em formato de peça teatral e sem narrador, conduzindo o leitor por diálogos truncados e silêncios carregados de tensão.

“Meio do Céu”

A história se passa em Londres, em 25 de julho de 2000, dia da queda do Concorde em Paris — que matou 113 pessoas — metáfora central da obra, que anuncia um século marcado por rupturas, desigualdade e instabilidade.

Na metrópole inglesa, duas amigas brasileiras, Sofitel e Greta — uma negra e uma branca, ambas vindas de um Recife ainda assombrado pela escravidão — se reencontram em um parque e confrontam o passado que compartilham.

A partir desse embate, Muarrek constrói o que o dramaturgo Leo Lama define como uma “cacofonia de palavras”, na qual os personagens, como o próprio Concorde, atravessam suas zonas de turbulência pessoal e histórica.

Muarrek desvela os dilemas contemporâneos entre o Brasil arcaico e o Brasil moderno. Assim como o supersônico colapsa no ar, os recifenses expatriados de “Meio do Céu” enfrentam o próprio esfacelamento: o racismo, as tensões de classe e as feridas coloniais ganham corpo numa Londres que funciona menos como refúgio e mais como espelho distorcido do Brasil.

Autor dos romances “Corrida do Membro” (2007) e “Um Nazista em Copacabana” (2016), semifinalista do Prêmio Oceanos — Ubiratan Muarrek reafirma aqui sua aposta na tragicomédia como lente para o Brasil contemporâneo:

“Nas raízes da comédia há uma capacidade de perigo muito mais ameaçadora do que qualquer sentimento gerado pela tragédia. Tempos ameaçadores, arte ameaçadora — ao invés de arte ameaçada. Daí a minha escolha pelo tragicômico”.



SERVIÇO

Lançamento de "Meio do Céu", com debate com Ubiratan Muarrek e Fernanda Pessoa

Quando: Segunda (30), às 19h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista - Recife-PE

Informações: @livrariadojardim

