CINEMA Rede de cinemas realiza maratona de filmes indicados ao Oscar 2026 com ingressos promocionais O UCI Day ocorre nos dias 13 e 14 de março, com filmes como "O Agente Secreto", "Pecadores" e "Uma Batalha Após a Outra"

Enquanto a cerimônia do Oscar 2026 se aproxima, ainda é possível assistir aos filmes indicados na tela grande. Nos dias 13 e 14 de março, a rede de cinemas UCI realiza a tradicional maratona "UCI Day Oscar", com ingressos mais baratos.

Durante o período da promoção, as entradas custam R$ 15 (nas salas convencionais e IMAX) e R$ 25 (nas salas De Lux). As vendas começam nesta terça-feira (3), pelo site da UCI e nas bilheterias.

Um dos longas-metragens que podem ser conferidos pelo público é “O Agente Secreto”. O filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho é indicado em quatro categorias do Oscar: Melhor Ator para Wagner Moura, Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco.



Outro título na programação é “Pecadores”, que se tornou o filme mais indicado da história da premiação, com 16 nomeações. Também voltam a ficar em cartaz “F1” e “Uma Batalha Após a Outra”, protagonizado por Leonardo DiCaprio.

A programação conta ainda com “Marty Supreme”, estrelado por Timothée Chalamet, e “Hamnet”, dirigido por Chloe Zha. Completam a lista “Valor Sentimental”, “Bugonia”, “Avatar: Fogo e Cinzas” e “Zootopia 2”.

Para quem é cliente do programa de fidelidade Unique, há um desconto promocional: R$ 14 nas salas convencionais e IMAX e R$ 24 nas De Lux. No Recife, a rede UCI possui salas de cinema em três shoppings: Recife, Tacaruna e Plaza Casa Forte.



*Com informações da assessoria de imprensa.

