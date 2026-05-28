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CINEMA UCI Day: cinemas trazem ingressos por R$ 12 e retorno de "Titanic" e "La La Land" às telonas Promoção ocorre na segunda-feira (1°) e também é válida para outros filmes em cartaz

A rede UCI Cinemas realiza na próxima segunda-feira (1°) mais uma edição do UCI Day. Durante o evento promocional, os ingressos custarão R$ 12 para salas 2D, 3D, Imax e XPlus, e R$ 20 para as salas VIP De Lux e 4DX.

Na programação, dois filmes vencedores do Oscar retornam exclusivamente para as salas da UCI. “Titanic” e “La La Land - Cantando Estações” serão exibidos em sessões com bilhetes colecionáveis numerados para os fãs.

“Titanic” faz sua estreia no Brasil em HFR (Alta Taxa de Quadros) nas salas convencionais, UCI XPLUS e 4DX. Essa dobra o padrão tradicional de 24 quadros por segundo para 48 FPS, proporcionando imagens mais nítidas e movimentos mais fluidos.



O clássico de James Cameron foi o primeiro longa exibido pela UCI no Brasil, em 1997, e também o título que inaugurou as salas 4DX da UCI, em 2017. Já “La La Land”, estrelado por Ryan Gosling e Emma Stone, celebra seus dez anos de estreia.

A promoção é válida para todos os filmes em cartaz na rede de cinemas. A programação da semana inclui títulos como “O Mandaloriano e Grogu”, “Mortal Kombat II”, “O Diabo Veste Prada 2” e “Michael”.

Em Pernambuco, há unidades do UCI nos shoppings Recife, Plaza Casa Forte e Tacaruna. A pré-venda de ingressos já está aberta. Além das entradas, combos de pipoca e refrigerante também ganham preços promocionais.

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