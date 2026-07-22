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CINEMA UCI exibe filmes brasileiros finalistas do Prêmio Grande Otelo com ingressos a R$ 10 Nos dias 27 e 28 de julho, o UCI Day Cinema Brasileiro promove maratona com oito longas-metragens

A próxima edição do UCI Day Cinema Brasileiro ocorre nos dias 27 e 28 de julho, com foco especial no Prêmio Grande Otelo. Durante esse período, a rede de cinema UCI exibe oito longas finalistas da premiação, todos com ingressos a R$ 10.

Na seleção, há produções de diferentes estilos e regiões do Brasil. Um dos destaques é o pernambucano “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, que é finalista em 18 categorias do prêmio realizado pela Academia Brasileira de Cinema.



Dirigido pelo recifense Gabriel Mascaro, “O Último Azul” soma 12 indicações e também está na programação. Completam a lista de filmes exibidos “Manas”, "Os Enforcados", "(Des)controle", “Sexa”, "Uma Mulher Sem Filtro" e "C.I.C. - Central de Inteligência Cearense".

Os ingressos já estão em pré-venda e podem ser adquiridos através do site da UCI. Na capital pernambucana, a rede de cinemas possui salas nos shoppings Tacaruna, Plaza Casa Forte e Recife.

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