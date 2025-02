A- A+

Premiação Cinemas da rede UCI recebem maratona de filmes indicados ao Oscar, com ingressos por R$ 12 Na programação do UCI Oscar Day estão títulos como "Ainda Estou Aqui", "O Brutalista", "A Substância" e "Anora"

Como um “esquenta” para a maior premiação do cinema mundial, os cinemas da rede UCI recebem, nesta quinta (27) e sexta-feira (28), UCI Day Oscar. O evento traz uma maratona dos principais indicados à estatueta, com ingressos promocionais.

Um dos destaques da programação é o brasileiro “Ainda Estou Aqui”, que disputa as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres). Alguns dos principais concorrentes do longa de Walter Salles, como “Emilia Pérez”, “Anora”, “Conclave” e “O Brutalista”, também serão exibidos.

A maratona traz de volta às salas títulos como “Duna: Parte Dois”, “Wicked”, “Robô Selvagem”, “Divertida Mente 2”, “A Semente do Fruto Sagrado” e “O Aprendiz”. Além disso, conta com filmes que seguem em cartaz, como “Flow” e “Sing Sing”.



A grande novidade fica por conta de “Um Completo Desconhecido”, que estreia no Brasil nesta quinta-feira (27). A obra retrata a vida e carreira do lendário Bob Dylan, interpretado pelo astro Timothée Chalamet, e concorre a oito estatuetas, incluindo Melhor Ator, Roteiro Adaptado e Direção.

Os ingressos - que já estão à venda no site e na bilheteria - custam R$12, incluindo as salas Imax, e R$24 nas salas De Lux. Clientes Unique, participantes do programa de fidelidade da rede, pagam R$11 nas salas convencionais e Imax e R$23 nas salas De Lux.

