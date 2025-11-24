A- A+

CULTURA Kleber Mendonça Filho lamenta morte do ator Udo Kier: "Para sempre na memória" Ator alemão participou de "O Agente Secreto" (2025) e "Bacurau" (2019), ambos do diretor pernambucano

O cineasta Kleber Mendonça Filho realizou uma homenagem ao ator alemão Udo Kier, em suas redes sociais. Udo, que morreu no domingo (23), ficou ainda mais conhecido no Brasil por ter participado de "O Agente Secreto" (2025) e "Bacurau" (2019), ambos do diretor pernambucano.

“Udo Kier, para sempre na memória. Não existirá nunca jamais outra pessoa e artista como Udo Kier. Que senso de humor, que bom gosto, que alegria de viver. Que sorte a nossa. Um enorme abraço para seu companheiro”, escreveu Kleber em seu Instagram.

A morte do ator, aos 81 anos, foi divulgada pela revista Variety e confirmada pelo companheiro de Kier, o artista visual Delbert McBride. A causa da morte, porém, ainda não foi divulgada.

O artista alemão possuía uma longa lista de trabalhos ao longo de uma carreira cinematográfica de 60 anos. Foram mais de 250 filmes de diferentes gêneros, como drama, comédia, terror, suspense e ficção científica.

Além de Kleber Mendonça, Kier trabalhou com diversos diretor renomados ao longo dos anos. Confira:

Wim Wenders ("Um truque de luz", 1995);

("Um truque de luz", 1995); Quentin Tarantino ("Grindhouse", 2007);

("Grindhouse", 2007); Paul Morrissey ("Carne para Frankenstein", 1973; e "Sangue para Drácula", 1974 - ambos os filmes com produção de Andy Wahrol );

("Carne para Frankenstein", 1973; e "Sangue para Drácula", 1974 - ambos os filmes com produção de ); Lars von Triers ("Epidemia", 1987; "Medéia", 1988; "Europa”, 1991; "Ondas do destino", 1996; "Dançando no escuro", 2000; "Dogville", 2003; "Manderlay", 2005; "Melancolia", 2011; "Ninfomaníaca: volumes 1 e 2", 2013).

