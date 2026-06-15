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FORRÓ

UFPE concede título de Doutora Honoris Causa à cantora Anastácia nesta segunda (15)

Conhecida como a "Rainha do Forró", a artista pernambucana recebe a maior honraria da universidade por sua contribuição à cultura nordestina

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Cantora e compositora, Anastácia.Cantora e compositora, Anastácia. - Foto: Divulgação

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) concede, nesta segunda-feira (15), o título de Doutora Honoris Causa à cantora e compositora Anastácia.

Conhecida como a “Rainha do Forró”, a artista nascida em Igarassu, no Litoral Norte do Estado, receberá a maior honraria da instituição em uma sessão solene realizada às 15h, no Clube Universitário da UFPE, sob a condução do reitor Alfredo Gomes e do vice-reitor Moacyr Araújo.

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Nascida Lucinete Ferreira, a "Anastácia", acumula mais de seis décadas dedicadas à preservação, difusão e fortalecimento do forró pé de serra e da Música Popular Brasileira (MPB).

Ao longo de sua carreira, a compositora escreveu mais de 800 canções, incluindo clássicos imortalizados como “Tenho Sede” e “Eu Só Quero um Xodó”, este último fruto de sua histórica parceria musical e afetiva com Dominguinhos.

 

Cantora e compositora AnastáciaAnastácia, cantora e compositora. Foto: Divulgação

Sobre o título
A concessão do título foi proposta pelo Programa de Pós-Graduação em Música (PPGMúsica) e aprovada pelo Conselho Universitário (Consuni) da UFPE.

O parecer que embasou a homenagem destaca não apenas a magnitude de sua produção musical, mas também sua atuação como escritora, cronista e defensora da memória cultural do Nordeste.

Em 2017, a importância de sua obra foi reconhecida internacionalmente com uma indicação ao Grammy Latino.

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