UFPE realiza mostra de cinema para promover conscientização e diálogo sobre o HIV/Aids

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realiza o "Cinema Mostra Aids", estas esta quarta (6) e quinta-feiras (7), com obras que abordam a prevenção, cuidado e vivência com o HIV/Aids. A ação acontece em meio ao Dezembro Vermelho, mês de combate e prevenção ao vírus e preconceitos associados a ele. A exibição ocorre no auditório do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade, com entrada gratuita, sujeita à capacidade máxima do espaço.

O evento é realizado com apoio do Instituto Boa Vista (IBV) e do Núcleo LGBT, com respaldo do Ministério da Saúde e Usaid.

“Será uma ótima oportunidade para se aproximar das diversas faces da vida, destacando os desafios enfrentados durante os anos 1980, refletindo a trajetória dos mais de 40 anos da epidemia, marcados pela ignorância sobre o HIV e o preconceito”, reforçou o sociólogo e coordenador do Instituto Boa Vista, Acioli Neto.

Os filmes selecionados são longa, média e curta-metragens e abrangem desde o início da epidemia de Aids no Brasil até os dias atuais. As obras exploram questões como preconceito, discriminação, aceitação das relações e as novas tecnologias de prevenção, como a PEP (Profilaxia Pós-Exposição) e a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição).

“O Núcleo de Políticas LGBT da UFPE recebe a Mostra de Cinema de Aids com muita alegria, pois acreditamos no cinema como instrumento de conscientização social e temos certeza que nossa comunidade acadêmica se beneficiará das obras e discussões que serão tratadas nesses dois dias de evento”, completou o coordenador do Núcleo LGBT da UFPE, Diego Germano.

Programação

A programação desta quarta-feira começa às 9h com “Os Primeiros Soldados” (2022), um drama que aborda os desafios enfrentados por aqueles que foram pioneiros na luta contra a Aids. Logo em seguida, às 11h, está marcada a exibição do curta “O Som das Décadas” (2021), seguido por uma roda de diálogo.

A tarde traz o documentário “Cartas para Além dos Muros” (2019) às 14h, acompanhado de uma seleção de curtas, incluindo “Agora Que Eu Sei” (2016) e “HIV 40 Anos – Aids e suas histórias” (2021). A animação “Sangro” (2021) encerra a sessão às 15h30, seguida por mais uma roda de diálogo.

Na quinta, a programação inicia às 9h com o documentário “Tente Entender o Que eu Tento Dizer” (2019), seguido do curta “Um Cartaz HIV Positivo” (2015) e o mini doc “A epidemia de Aids no Brasil”. O documentário “Aquela Criança com Aids” encerra as exibições da manhã antes da roda de diálogo às 11h20.

Às 14h, começa a exibição do documentário “Positivo” (2009), acompanhada pelos “Posso te Beijar?” (2018) e “Uma Carta Insone” (2021). O evento encerra seu segundo dia com uma roda de diálogo às 16h30, com o objetivo de os participantes compartilharem reflexões e experiências.

O “Cinema Mostra Aids” acontece paralelamente em mais sete capitais, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, João Pessoa, Belém, Aracaju e em Brasília.



