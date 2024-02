A- A+

HONRARIA UFRJ aprova título de doutor honoris causa a Gil; cantor emociona na abertura do Carnaval do Recife Atuação na defesa de causas humanitárias e citada pela Universidade do Rio de Janeiro

O Conselho Universitário da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) aprovou, em reunião nessa quinta-feira (8), a concessão do título de doutor honoris causa ao cantor e compositor Gilberto Gil.

A indicação foi realizada pela Congregação da Escola de Música e pelo Conselho de Coordenação do Centro de Letras. Os conselheiros aprovaram a homenagem por aclamação. A entrega do título de doutor honoris causa deve acontecer em abril. A importância do artista para o Brasil foi destacada no discurso do professor Clynton Lourenço Correa, que defendeu a homenagem. Correa falou sobre a atuação de Gil na defesa de causas humanitárias.

"Sua obra é e continuará sendo um importante instrumento de reflexão e ação, inspirando gerações a buscar um mundo mais justo e igualitário", disse.

Gil foi ministro da Cultura entre 2003 e 2008, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também multi-instrumentista e escritor, ele é membro da ABL (Academia Brasileira de Letras).

Gil abre Carnaval de Recife

Na noite dessa quinta-feira (9), Gil emocionou o público na abertura do Carnaval de Recife. Com 81 anos de idade e pelo menos 60 de carreira, o artista mostrou, no palco do Marco Zero, que segue sendo um dos grandes nomes da música brasileira.

"Segundo os versos de Caetano Veloso, o carnaval é a invenção do diabo que Deus abençoou. Estamos começando um dia mais cedo, o Carnaval está ficando mais longo no Brasil inteiro", disse o cantor, que emendou a fala com um viva ao carnaval de Pernambuco.

Gil abriu a apresentação com "Frevo rasgado", composição de 1968, levando o público ao delírio. "O frevo em sua terra. O frevo que Gilberto Gil escreveu em seu primeiro disco está gravado", disse Gil, para emendar com "Atrás do trio elétrico", de Caetano Veloso.

A multidão acompanhou empolgada, junto com o artista, sucessos como “Andar com Fé”, “Esperando na Janela” e “Não Chore Mais”, além de homenagens ao Olodum, com “Nossa Gente” e a Luiz Gonzaga, com “Vem Morena”.

Quase no final do show, uma chuva forte caiu no Marco Zero, mas não atrapalhou a apresentação. O público permaneceu empolgado até o final do show.

Gil surpreendeu o público ao cantar Maracatu Atômico com a filha de Chico Science, Louise - que se apresentou mais cedo com o projeto "Recife Cidade do Mangue".

Atraso de mais de duas horas

O atraso para o início do show, que estava previsto para as 23h40, provocou inquietação no público, que chegou a vaiar a demora para o artista subir ao palco.

"Tem que respeitar o tempo do artista. Tem 81 [anos], viu? Tem que respeitar", disse a apresentadora do palco Marco Zero em resposta ao início das vaias.

Embora o atraso tenha incomodado parte dos foliões, a maior parte do público acompanhou com entusiasmo o show do gigante da MPB.

