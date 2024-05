UFRPE promove Seminários de Estudos Literários e Culturais a partir desta quarta (29)

A- A+

O Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (Progel) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) promove, a partir desta quarta (29), o I Seminário de Estudos Literários e Culturais - SELC 2024. As palestras acontecem de maneira remota, via Google Meet, e seguirá nas próximas quartas-feiras, às 14h, até o dia 26 de junho.

O SELC tem foco em abordagens interdisciplinares nos eixos de literatura, linguagem e educação para compartilhamento de leituras e pesquisas articuladas à análise literária.

A iniciativa foi idealizada durante a disciplina Seminários Avançados em Análises Literárias, Culturais e Históricas ministrada pela professora e vice-coordenadora do PROGEL, Dra. Ivanda Maria Martins Silva. Os mestrandos da disciplina participam como palestrantes e mediadores.

As inscrições para o SELC são gratuitas e podem realizadas neste link. A iniciativa ainda irá fornecer um certificado de participação.

Confira a programação:

DIA 29/05



Mediadores: Thuany de Almeida Matos e Tania Mara Rupp Bourbon Nava

“Literatura, dialogismo bakhtiniano e pedagogia do diálogo: conexões entre Bakhtin e Paulo Freire” – Palestrante: Maria Marcia da Silva.

“Literatura, linguagens, gêneros e a abordagem dialógica de Bakhtin” – Palestrante: Alessandro Santos.

“A educação reflexiva e o campo literário: conexões com o enfoque de Bourdieu” – Palestrante: Josemar dos Santos Ferreira.

“A abordagem de Bell Hooks em conexões dialógicas com o enfoque de Paulo Freire: ensinando a transgredir no campo artístico-literário” – Palestrante: Rodrigo Matos.

DIA 05/06

Mediadores: Priscila Carolina Virginio dos Santos e Maria Marcia da Silva

“Literatura na cultura digital: outros modos de ler em face da ciberliteratura – dialogando com Lévy, Chartier e Santaella” – Palestrante: Raphaela Nicácio da Silva Lopes.

“Literatura, intertextualidades e transtextualidades em tempos de cultura digital: o enfoque de Genette” – Palestrante: Muriel Prado de Melo Júnior.

“Literatura e sociedade: o enfoque de Candido” – Palestrante: Ana Cristina Vieira.

“Literatura e sociedade: contribuições da sociologia da literatura” – Palestrante: Francinalva Leite Rocha.

DIA 12/06

Mediadores: Roberio Gomes, Manuela Christina Marques da Paixão e Silva

“Literatura, letramentos digitais, multimodalidade e formação docente” – Palestrante: Yone Regina de Oliveira Silva.

“A escola, a literatura e as mediações do professor: os enfoques de Zilberman e Lajolo” – Palestrante: Ester Cardoso da Silva.

“Letramento literário e paradigmas do ensino de literatura: o enfoque de Cosson” – Palestrante: Mirelly Lucena de Lira.

DIA 19/06

Mediadores: Raphaela Nicácio da Silva Lopes e Ester Cardoso da Silva

“Ensino de literatura e metodologias ativas” – Palestrante: Robério Gomes.

“Ensino de literatura e educação aberta na cibercultura” – Palestrante: Juliana de Carvalho Barros.

“Linguagem, literatura e História: conexões dialógicas e transdisciplinares” – Palestrante: Bianca do Carmo Pereira Brito.

DIA 26/06

Mediadores: Bianca do Carmo Pereira Brito e Yone Regina de Oliveira Silva

“Linguagem, literatura, intertextualidade e interdisciplinaridade: o texto literário como espaço de abordagens inter/transdisciplinares” – Palestrante: Manuela Christina Marques da Paixão e Silva.

“Literatura, linguagem e Semiótica na cultura digital: conversas com Eco e Santaella” – Palestrante: Priscila Carolina Virginio dos Santos.

“Literatura comparada, linguagem e perspectivas interdisciplinares” – Palestrante: Tania Mara Rupp Bourbon Nava.

“A abordagem dialógica de Bakhtin: o cronotopo - relação indissociável entre tempo-espaço na arquitetura ficcional da obra literária em processos de interação com a sociedade” – Palestrante: Thuany de Almeida Matos.

Veja também

CINEMA ''Furiosa: uma saga Mad Max'' e ''Garfield Fora de casa'' decepcionam nas bilheterias dos EUA