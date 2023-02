Ugo Barra Limpa e D Mingus lançam o split-single "Frevos Trevosos"

A- A+

O split-single carnavalesco com os frevos "Marcha para Satanás" "Pareidolias", de Ugo Barra Limpa e D Mingus, respectivamente, foi disponibilizado nas plataformas digitais, nesta terça-feira (14).

As duas faixas foram arranjadas e produzidas por seus autores e contou com a captação, edição, mixagem e masterização de D Mingus, responsável pelo estúdio Pé-de-cachimbo Records, também um selo indepependente.

Ao contrário do clima ensolarado e festivo pelo qual é conhecida a música carnavalesca, "Frevos Trevosos" segue por um caminho permeado por uma atmosfera mais sombria e com letras fora da temática usual do frevo.

"Frevos Trevosos", split-single de Ugo Barra Limpa e D Mingus

Ficha técnica Marcha para Satanás

Vozes: Nívea Maria e Ugo Barra Limpa

Vocal gutural: João Gandavo

Voz falada: Gracinha

Guitarra: Dayvson Índio

Violão e Baixo: Ugo Barra Limpa

Saxofone: J Carlos

Trombone: Luiza Roberta

Trompete: Hugo Nascimento

Apito: Azazel

Surdo: Asmodeu

Caixa: Belial

Pratos: Baal

Pandeiro: Moloch

Letra, música, arranjo e produção executiva: Ugo Barra Limpa

Produção fonográfica, captação, edição, mixagem e masterização: D Mingus



Ficha técnica Pareidolias

D Mingus - Vozes, guitarra, baixo, sintetizador, flauta doce, bateria eletrônica, tambor, pandeirola

Ugo Barra Limpa - Matracas, apitos, blocks, maracás, quengas de coco, êmbolo e tambor

Letra, música, arranjo, produção, captação, edição, mixagem e masterização: D Mingus

