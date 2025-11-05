"Última Ponta": Planet Hemp apresenta show da turnê de despedida neste sábado (8)

A- A+

As mais de três décadas de carreira da banda Planet Hemp serão reverenciadas na última aparição do grupo em Pernambuco, neste sábado (8), a partir das 20h, no Classic Hall, em Olinda, no show da turnê de despedida "Última Ponta", com ingressos disponíveis no site Eventim.



O nome da turnê que faz referência ao verso “Eu continuo queimando tudo até a última ponta”, da música “Queimando Tudo”, sucesso do disco Os Cães Ladram Mas A Caravana Não Pára (1997).



A Planet Hemp, que se manteve como uma das vozes mais relevantes da contracultura ao longo dos anos, atualmente é formada por Marcelo D2 (vocal), BNegão (vocal), Formigão (baixo), Nobru (guitarra), Pedro Garcia (bateria) e Daniel Ganjaman (guitarra e teclados).

Turnê "Última Ponta"

Com realização da 30e, a turnê passou por Porto Alegre e, depois da apresentação no Recife, segue para o Rio de Janeiro, no dia 8 de novembro, na Farmasi Arena; e São Paulo, no dia 15 de novembro, no Allianz Parque, com ingressos disponíveis no sikte Eventim.

“Fizemos um belo trabalho nesses 30 anos de carreira, mas tudo tem um final. O Planet Hemp tem uma energia muito forte que não queremos que se apague”, diz Marcelo D2. “Já namoramos essa ideia há pelo menos dois anos, mas a parceria com a 30e foi crucial para podermos realizar esta turnê. Vamos aproveitar esses últimos momentos juntos, na estrada, como banda, e nos conectarmos mais uma vez com essa galera que está nos apoiando desde o início. É muito louco, nosso primeiro show foi para sete pessoas e agora vamos encerrar tudo no Allianz Parque”, complementa.

O grupo se destaca pela fusão inédita entre rap, rock'n roll, psicodelia, hardcore, e ragga, com elementos da música brasileira. Resultando em uma identidade sonora única, que não apenas influenciou o cenário musical e político do país, mas, sobretudo, surgiu como uma voz audaciosa na defesa da legalização da maconha, confrontando as estruturas conservadoras da sociedade brasileira.



Outras datas da turnê de despedida estão marcadas em Salvador, Recife, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Brasília e Belo Horizonte. Todas as informações dos shows nessas cidades, especificamente, podem ser conferidas no site oficial da banda.



SERVIÇO:

Planet Hemp - A Última Ponta

Quando: Sábado 8 de novembro de 2025 (portões abrem às 20h)

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda - PE

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Siga nas redes socias: @turneaultimaponta

Ingressos: disponíveis no site Eventim.

Bilheteria oficial: Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda - PE

Funcionamento: Segunda a Sexta das 9h às 18h / Sábados: 9h às 12h / Domingos e feriados não abre

