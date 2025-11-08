A- A+

Depois de mais de três décadas “fazendo a cabeça” de gerações, a Planet Hemp se despede do público pernambucano, neste neste sábado (8), no Classic Hall, em Olinda, no show da turnê “Última Ponta”, sua derradeira aparição nos palcos. A noite terá, ainda, a Nação Zumbi - presente em toda a trajetória da banda - tocando o álbum “Da Lama ao Caos”, histórico no surgimento do grupo carioca.

O show aconteceria no dia 20 de setembro, mas precisou ser adiado pelo grupo, que realiza a turnê nacional com a produtora 30e. “Planet Hemp é assim, tá ligado? Não é fácil, mano. Não é um show como outra banda qualquer que vai armar. Fazer tudo para um evento é guerrilha. Então, eu queria agradecer a todo mundo que compreendeu. A gente está fazendo o nosso melhor para chegar e receber uma cidade que a gente ama”, comenta Marcelo D2.

O nome da turnê de despedida, “Última Ponta”, faz alusão ao verso “Eu continuo queimando tudo até a última ponta”, escrito em meados dos anos 1990 durante uma conversa entre Marcelo D2 e Marcelo Yuka, do grupo O Rappa, em um posto de gasolina, dando origem à música “Queimando Tudo”, do disco Os Cães Ladram Mas A Caravana Não Pára (1997).



Nação Zumbi

O convite feito à Nação Zumbi não foi casual. As duas bandas têm uma amizade íntima que perdura ao longo desses 30 anos. Marcelo D2 participou do segundo álbum de Chico e Nação, "Afrociberdelia" (1996), na faixa "Macô" (junto com Gilberto Gil). Já no álbum "CSNZ" (1998), lançado depois da morte de Chico, o Planet Hemp participa tocando uma versão de "Samba Makossa" e, nesse mesmo álbum, Marcelo D2 participa da faixa "Malungo" (que também tem Fred Zeroquatro, Jorge Ben Jor, Marcello Falcão).

“A gente tem relação desde antes das bandas lançarem disco, na verdade. A primeira vez que o nome Planet Hemp apareceu impresso em um lugar que não fosse um fanzine, foi no agradecimento do álbum ‘Da Lama ao Caos’, de 1994”, lembra BNegão. “Vai ser o show do ano em Recife e reencontrar Nação Zumbi vai ser demais!”, completa D2.

Primeira ponta

No ano de 1992, uma estampa da banda californiana Dead Kennedys chamou a atenção do jovem Skunk. Foi assim o primeiro contato dele com Marcelo D2, que na época vendia camisetas de bandas de rock e vinis no bairro do Catete, no Rio de Janeiro. Chamaram outros amigos e assim surgiu a Planet Hemp, que antes mesmo de lança disco já se apresentava nas casas alternativas da cena underground.



Em 1994, com a morte precoce de Skunk, aos 27 anos, BNegão, que acompanhava os shows do grupo, assumiu os vocais, completando a formação que se tornaria histórica. Atualmente, o Planet Hemp é formado por Marcelo D2 (vocal), BNegão (vocal), Formigão (baixo), Nobru (guitarra), Pedro Garcia (bateria) e Daniel Ganjaman (guitarra e teclados).

“Foi todo mundo meio que puxado para dentro disso. (...) É um projeto que a gente viveu e vive ele a cada semana, e essa semana durou esses 33 anos”, diz Marcelo D2.

Legalização

O ativismo político marcou a trajetória da banda, sobretudo a luta antiproibicionista. Desde “Usuário” (1995), o álbum de estreia, repercutem sucessos como “Legalize Já”, manifesto pela descriminalização da maconha; “Dig Dig Dig (Hempa)”, crítica à guerra às drogas; e “Mantenha o Respeito”, um grito contra o autoritarismo policial. Esses discursos, que antes se delimitavam ao universo underground, furaram a bolha e chegou ao chamado “mainstream”, com a mensagem poderosa e necessária do Planet Hemp.

A mensagem antiproibicionista das letras motivaram a prisão dos integrantes da banda, em 1997, sob a acusação de “apologia às drogas”, após uma apresentação em Brasília. O fato mobilizou artistas e intelectuais e fortaleceu ainda mais a banda como símbolo de resistência cultural e liberdade de expressão.

“O Planet Hemp se fez de um movimento, de uma porrada de gente que foi presa quando ia no nosso show, que tomou porrada - antigamente nem tinha rede social, mas as pessoas falavam. Acho que esse legado foi importantíssimo”, avalia D2. “Independente da banda parar ou não, a gente vai continuar sendo ativista e enchendo o saco dessa parada para as mudanças acontecerem”, destaca Bernardo Santos, o BNegão.

Sobre o que mudou ao longo das décadas em relação às políticas sobre drogas, Bnegão diz enxergar avanços importantes no Brasil. “Andou muita coisa, muitíssima coisa. Tanto que toda galera que trabalha com o tema que conheço no Brasil todo, todo mundo veio falar sobre como a coisa do Planet Hemp foi fundamental. Aquele fio puxado lá atrás que sobre a questão política, que essa também é uma questão política”, pontua.

“Não andou como a gente poderia andar, como deveria andar. Porque a gente tem esse jogo de força, que tem essa loucura toda de igreja pentecostal, dos nossos pastores que fazem essa merda toda na cabeça das pessoas e conseguem dominar e a fazer as pessoas atirar contra o próprio pé, a própria população. Com toda essa loucura, a gente está no meio dessa doideira de domínio. (...) Enfim, com todas essas loucuras a parada andou, mas precisa andar muito mais”, avalia BNegão.

Atualmente, o Planet Hemp é formado por Marcelo D2 (vocal), BNegão (vocal), Formigão (baixo), Nobru (guitarra), Pedro Garcia (bateria) e Daniel Ganjaman (guitarra e teclados). | Foto: Divulgação/@youknowmyface

Discografia

Após o álbum de estreia, “Usuário” (1995), a Planet Hemp lançou o álbum “Os Cães Ladram Mas a Caravana Não Pára” (1997) - lançado logo após o episódio da prisão - seguido do disco “A Invasão do Sagaz Homem Fumaça” (2000), que aprofundou o experimentalismo sonoro.

Após um longo hiato, o retorno da banda ao estúdio se deu com “Jardineiros” (2022). Esse último trabalho, inclusive, rendeu dois prêmios Grammy Latino, em 2023. O grupo venceu nas categorias “Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa” e “Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa”, com a faixa “Distopia”, parceria com Criolo — mostrando que o Planet Hemp segue relevante mesmo depois de três décadas.



O trabalho mais recente do grupo é o registro audiovisual “Baseado em fatos reais: 30 anos de Fumaça” (AO VIVO), gravado em uma apresentação em São Paulo, no último ano, com a participação especial de nomes como Pitty, BaianaSystem, Major RD, Rodrigo Lima e Tropkillaz.

Liberdade de expressão x desinformação

A trajetória do Planet Hemp promoveu um movimento político no meio artístico em defesa da liberdade de expressão. “Esse legado de discutir ideias, de trazer uma perspectiva de discussão política para uma banda, que normalmente estava reservada ao underground, ao punk rock, ao rap underground, a gente, por uma coisa muito louca do destino e do momento do mundo, foi catapultado para o mainstream e esse nosso discurso, que é um discurso radical e de mudança, passou a estar acessível para a pessoa que ligava o rádio na época e era atingido por ele. Isso é uma coisa muito clássica, ao longo do tempo”, relata BNegão.

“Tem um cara aí, um grande pernambucano, chamado Jones Manoel, que já me falou isso também. Uma vez encontrei com ele e me falou: ‘cara, vocês e Racionais MC, eu via geral a parada, ali foi minha formação, de começar a procurar as coisas’. A gente dá o fio e a pessoa vai puxando, e daí depois a pessoa vira uma pessoa ativista absurda”, comemora BNegão. Atualmente, Jones Manoel é professor e ativista, um influenciador de sucesso nas redes.

Nos últimos anos, no entanto, a narrativa da liberdade de expressão foi apropriada pela extrema direita, que utiliza esse discurso para justificar crimes de desinformação.



“O sistema, cara, ele é ardiloso. O fascismo come pelas beiradinhas mesmo, mano. Ele não vem abocanhado, tá ligado? Os caras conseguiram, ou pelo menos estão tentando, mudar a perspectiva das coisas. ‘O Nazismo é de esquerda', dizem eles”, exemplifica D2.



“A gente acabou de ouvir numa outra entrevista que a galera falou em Goiânia: ‘Ah, os caras não foram presos nada, é tudo jogada do Planet’. Tipo assim, nego tem uma onda de tentar reinventar as coisas e isso faz parte da parada para confundir as pessoas. É uma tática mais velha que andar para frente. Só que que o problema é a galera cair nisso, o que é muito triste”, argumenta BNegão. “É que o hoje em dia com o celular na mão assim, é mais fácil de chegar nas pessoas”, completa D2.



“O que eles querem é cometer crime, não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você poder falar e defender as suas ideias, mas tudo isso tem um limite. Racismo não é ideia, amigo. Sabe? Genocídio não é ideia, feminicídio não é ideia. Você não pode ter uma ideia ‘eu acho legal matar as mulheres’, tá ligado?”, avalia Marcelo D2.



Fim da banda

“Quando falei, ‘galera, eu acho que a gente devia acabar', o Berna disse ‘cara, se a gente vai acabar, se a gente vai falar que vai acabar é para acabar mesmo, porque nossa palavra vale, tá ligado?’ Então, a gente conversou bem e decidiu que queríamos acabar a banda, que isso seria o melhor para o projeto. Então, o que eu posso dizer é que a gente honrou muito e espero que a gente tenha representado quem acredita na gente”, compartilha Marcelo D2.

“O Planet Hemp não é só quem tava ali em cima tocando, tá ligado? O Planet Hemp se fez de um movimento, de uma porrada de gente que foi presa quando ia no nosso show, que tomou porrada (antigamente a gente não tinha rede social, mas as pessoas falavam), quando defendeu a gente em casa, acho que esse legado é pra gente importantíssimo”, comenta Marcelo.



“Na mudança política do país, a gente tem nossa contribuição, nosso grãozinho de areia ali, isso é uma coisa que não é todo dia, não são todas as bandas. Então, isso é um orgulho danado, sabe? Essa parada da gente ter energia e coragem de ir fazendo as coisas, contra tudo e contra todos, afinal a ditadura militar, com todas as loucuras, com todas as ameaças de polícia, de juiz, de prisão, de tudo, e a gente seguindo em frente”, lembra BNegão.



“Essa parada é que para mim é o grande legado, que as pessoas se fortaleçam física, mental, espiritualmente, mas também politicamente. E que a coragem seja uma coisa muito importante, porque existe a política do medo para dominar a população e o antídoto é a coragem, não tem outra”, completa Bernardo.



