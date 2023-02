A- A+

Janeiro de Grandes Espetáculos Última semana do JGE tem programação no Santa Isabel, Hermilo Borba e Teatro do Parque Festival Janeiro de Grandes Espetáculos encerra edição no próximo domingo, 5 de fevereiro

Música e teatro compõem a programação da última semana do Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE), que segue até o próximo domingo, 5 de fevereiro, com atrações nos teatros Hermilo Borba Filho, Santa Isabel e Teatro do Parque.



Entre os destaques, a estreia amanhã, do cantor Beto Hortis, com o show "Beto Hortis: Projeto Instrumental". No palco, haverá participações de Maestro Spok, Cezzinha e Thaissa Roberta.





Já na quinta-feira (2), Marcelo Melo, do Quinteto Violado e o cantor e compositor Maciel Melo participam do show "O Pai, O Filho e A Música", de João Netto e Pabllo Moreno. E saindo do campo da música e seguindo para as artes cênicas, na sexta-feira (3), o espetáculo "Lisbela e o Prisioneiro" é atração no Teatro de Santa Isabel.

Os ingressos para os shows e espetáculos teatrais para a última semana da 29 edição do Janeiro de Grandes Espetáculos (JGE) - festival iniciado desde o último dia 10 de janeiro - podem ser adquiridos no site Guicheweb.

Acompanhe a programação:

Quarta, 1 de fevereiro

Show "Beto Hortis: Projeto Instrumental", com participações de Spok, Cezzinha e Thaisa Roberta

Teatro de Santa Isabel, 19h30

R$ 30 (meia-entrada)

Quinta, 2 de fevereiro

João Netto e Pabllo Moreno, cantores

Show "O Pai, O Filho e A Música", com João Netto e Pabllo Moreno

Teatro do Parque, 19h

R$ 30 (meia-entrada)

Espetáculo "Poema"

Teatro Hermilo Borba Filho, 19h30

R$ 30 (meia-entrada)

Sexta-feira, 3 de fevereiro

Espetáculo "Lisbela e o Prisioneiro"

Lisbela e o Prisioneiro Crédito: Surama Negromonte

Teatro de Santa Isabel, 19h30

R$ 30 (meia-entrada)

Sábado, 4 de fevereiro

Espetáculo "Aratuzinho - Em Robôs Humanos"

Teatro do Parque, 17h

R$ 30 (meia-entrada)

Domingo, 5 de fevereiro

Espetáculo "As Aventuras de Ariel"

Teatro de Santa Isabel, 17h

R$ 30 (meia-entrada)

