A- A+

streaming Última temporada de "The Handmaid's Tale" ganha trailer e data de estreia nos EUA; assista A série estreia no dia 8 de abril nos Estados Unidos, e o trailer mostra a protagonista interpretada por Elizabeth Moss liderando a revolução das Aias

Nesta quarta (12), a sexta e última temporada da série "The Handmaid's Tale" ganhou um trailer oficial. Além disso, também ganhou uma data de estreia nos Estados Unidos.

A série será lançada no dia 8 de abril no streaming Hulu. No Brasil, "The Handmaid's Tale" é distribuida pela Paramount+ e ainda não tem data de estreia confirmada.

No novo trailer, Offred (Elizabeth Moss) lidera a revolução das Aias.

Estrelada por Elizabeth Moss, a série traz um universo onde um atentado que tira a vida do Presidente dos Estados Unidos e outros políticos eleitos, uma facção católica toma o poder com intuito de "restaurar a paz".

O país, agora "República de Gilead", instaura um regime totalitário baseado nas leis do Antigo Testamento, retirando os direitos de minorias e especificamente mulheres.

A personagem de Elizabeth, chamada June, é capturada juntamente a outras mulheres e colocada em casas de famílias, com o trabalho unicamente de procriar. Inclusive, a mulher recebe outro nome, Offred.

Em sua última temporada, as Aias (como são chamadas estas mulheres) lideram uma revolução.

Veja aqui o trailer da última temporada de "The Handmaid's Tale"



Veja também