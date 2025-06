A- A+

ESPETÁCULO Últimas sessões de ''Capiba, pelas ruas eu vou'' acontecem no Recife, neste fim de semana O musical é produzido pelo projeto Aria Social e celebra a trajetória e obra do compositor pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa, mais conhecido como Capiba

O espetáculo ''Capiba, pelas ruas eu vou'' realiza as suas últimas apresentações no Recife, no Teatro de Santa Isabel, entre 13 e 15 de junho, antes de seguir o itinerário para outras cidades do Nordeste. A despedida da montagem começa nesta sexta-feira (13), com uma sessão especial para escolas públicas e particulares, às 16h, e, em seguida, a partir das 19h30, a apresentação para o público. Os ingressos custam R$ 30 no site Guichê Web ou na bilheteria.

O musical ''Capiba, pelas ruas eu vou'', que é produzido pelo projeto Aria Social, reúne música, dança, teatro, projeções cinematográficas e fotografia nesta celebração da trajetória e obra do compositor pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa, mais conhecido como Capiba (1904-1997). A apresentação traz elementos da cultura pernambucana, atravessando frevos, maracatus, cirandas, valsas, sambas e até a ópera.

Estrutura

Ao todo, são 45 bailarinos-cantores no palco, acompanhados por uma orquestra de 19 músicos, que dão vida às composições do mestre Capiba. A direção artística e coreografia são assinadas por Ana Emília Freire, que ressalta a importância de manter viva a memória do artista.

''Capiba é uma joia da nossa cultura. Apesar de sua personalidade introspectiva, ele foi capaz de mobilizar multidões, especialmente nos carnavais de Pernambuco. Sua música atravessa gerações'', destaca Ana.

Música

A responsabilidade de conduzir a trilha sonora desse grande espetáculo fica com a maestrina, arranjadora e diretora musical Rosemary Oliveira, que também sobe ao palco como pianista e violonista. Para ela, o processo de respeitar a obra de Capiba foi um desafio repleto de emoção.

''Meu objetivo foi preservar a essência de cada composição, mantendo viva a harmonia e o sentimento que ele transmitia'', explica Rosemary.

O cuidado com a estética visual também se destaca. Os figurinos, assinados por Beth Gaudêncio, foram criados a partir de uma profunda conexão com a própria música.

''A música me conduz. Ao ouvir cada melodia, surgem automaticamente as cores, os tecidos e os volumes ideais para cada cena'', comenta Beth.

Turnê pelo Nordeste

Após as últimas sessões no Recife, o espetáculo desembarca em Campina Grande, nos dias 26 e 27 de julho, no Teatro Facisa, sempre às 20h. Depois, segue para Fortaleza, onde se apresenta nos dias 30 e 31 de julho, no Teatro RioMar Fortaleza, às 20h.

Cecília Brennand, bailarina e diretora geral do projeto Aria Social, celebra essa conquista. “Levar Capiba para outras cidades e capitais do Nordeste e do Sudeste é uma oportunidade de mostrar que ele não é apenas um símbolo de Pernambuco, mas um patrimônio da cultura brasileira”.

Sucesso absoluto desde sua estreia, em 2022, o musical já foi assistido por cerca de 26 mil pessoas, consolidando-se como uma das grandes produções culturais recentes do estado. Sob direção geral de Cecília Brennand, o espetáculo também conta com direção audiovisual de Max Levoy e Ana Emília Freire, iluminação de Cleison Ramos, design de som por Isabel Brito e direção teatral de Tuca Andrada.

SERVIÇO

''Capiba, pelas ruas eu vou''

Quando: Sexta-feira (13), às 19h30, sábado (14), às 19h, e domingo (15), às 17h

Onde: Teatro de Santa Isabel, Praça da República, s/n, Santo Antônio

Ingressos: a partir de R$ 30 no site Guichê Web ou na bilheteria.

Informações: @teatrodesantaisabel

Veja também