Último capítulo de Beleza Fatal: Quem matou Benjamin, Sofia sai impune? Saiba onde assistir

A- A+

Leia também

• Que horas vai passar "Beleza fatal"? Último episódio da novela movimenta web

• "Beleza Fatal": autor estreante celebra sucesso da novela, que lança último capítulo nesta sexta

• Globo e Max "tretam" nas redes sociais e acendem disputa entre "Vale Tudo" e "Beleza Fatal"

Escrita por Raphael Montes e estrelada por Camila Pitanga, a novela "Beleza fatal" arrebatou um público fiel ao longo de seus 40 capítulos. Cheia de mortes inesperadas e reviravoltas, a trama girou em torno de personagens corruptos e vaidosos em meio à era dos procedimentos estéticos. Além de Camila, Caio Blat, Camila Queiroz, Marcelo Serrado, Julia Stockler, Giovanna Antonelli, Murilo Rosa e Herson Capri estão no elenco.

Além da repercussão nas redes e nas rodas de conversa, muita gente combinou de assistir junta ao último capítulo da trama, que teve seu desfecho nessa sexta (21). O aguardado episódio final da novela foi exibido na plataforma de streaming Max.

Saiba o aconteceu no último capítulo de 'Beleza fatal'

Nas primeiras cenas do último capítulo, Lola se desespera ao saber sobre a morte de Benjamin (Caio Blat). Gabriel (Enzo Romaní) tenta consolá-la enquanto a personagem interpretada por Camila Pitanga é dada como possível suspeita ao crime.

Sofia (Camila Queiroz) tenta se reconciliar com Elvira (Giovanna Antonelli) e admite ter errado ao tentar se vingar de Lola. Elvira a culpa por ter sido sequestrada e a expulsa da família Paixão. Ao tentar restabelecer sua relação com Gabriel, ela se declara, mas não consegue reatar com ele.

Carolina (Manu Morelli) e Gisela (Julia Stockler) são dadas como herdeiras da clínica de Benjamin.

Gabriel assiste vídeos de câmeras de seguranças e descobre que sua mãe, Lola, esteve na clínica na noite da morte de Benjamin. Além de entrar no prédio, ela aparece enterrando a arma do crime.

Lola descobre que será presa e se prepara para fugir. Gabriel não a encontra no apartamento e percebe fuga da mãe. Empresária vai até o LolaLand e tenta matar Sofia, incendiando o local.

Sofia liga para Gabriel e pede ajuda. O policial chega e a salva do fogo. Lola é presa e Sofia acorda no hospital dias após o ocorrido.

Tomás e Andreia se casam.

Julgamento de Lola é iniciado com a presença de Gabriel e Sofia. Empresária é considerada culpada pelo júri e condenada a 34 anos de prisão pela morte de Benjamin.

Sofia tenta consolar Gabriel e se declara, mas policial a rejeita. Lola sofre na prisão. Sofia sente falta da família Paixão e chora. Alec chega no aniversário de Elvira e conta que comprou a casa da família. Carol anuncia que está grávida.

Na prisão, Sofia visita Lola e revela que foi ela quem matou Benjamin. Lola zomba da rival, afirmando que embora esteja presa, Sofia está sozinha, sem Gabriel e sem a família.

Veja também