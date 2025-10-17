A- A+

TELEVISÃO Último capítulo de "Vale Tudo" é editado horas antes de ir ao ar, nesta sexta (17) Na versão original, de 1988, também foi mantido um esquema de total sigilo sobre a principal revelação da trama

Para manter o sigilo total sobre quem matou Odete Roitman, em “Vale Tudo”, o último capítulo do remake da icônica novela será editado poucas horas antes de ir ao ar, logo após o Jornal Nacional.

Quem acompanha esse trabalho de perto é o diretor artístico Paulo Silvestrini. De acordo com a grade de programação da Globo, o episódio final terá cerca de 1h10 de duração.

A autora do remake, Manuela Dias, afirmou, no Domingão com Huck e em entrevista ao Fantástico, que escreveu dez finais diferentes, sendo duas possibilidades para cada um dos cinco principais suspeitos (Heleninha, Celina, Fátima, César e Marco Aurélio).

"Gravamos tudo de forma que ninguém soubesse qual versão iria ao ar", disse Dias..

O esquema de mistério em torno do derradeiro capítulo de “Vale Tudo” lembra o da primeira versão da novela, em 1988. A assassina de Odete Roitman foi Leila, interpretada à época por Cássia Kis. A cena foi gravada no dia em que o último capítulo foi ao ar, para manter a surpresa para os telespectadores.



