A- A+

exposição Último dia da Ocupação Lia de Itamaracá aproveita para debater racismo na Cultura Popular; confira Encontro será aberto ao público nesta quarta (21) no Paço do Frevo

Em seu último dia em cartaz no Paço do Frevo, a exposição "Ocupação Lia de Itamaracá" promove uma roda de diálogo nesta quarta-feira (21). Com a presença de Lia do museu, a conversa irá abordar temas como racismo.

Intitulado “O Racismo na Cultura Popular - Reflexões e Proposições”, o encontro estava agendado para a última quarta (14), mas precisou ser remarcado por conta das fortes chuvas no Recife e na região metropolitana.

Para a roda de diálogo, estão confirmadas as presenças de Lia de Itamaracá; do seu produtor e empresário, Beto Hees; de Fabiano Santos, presidente da União dos Afoxés de PE e do Afoxé Alafin Oyó, membro da comissão de Cultura da OAB; e Geisa Agrício, gerente de Comunicação do Paço do Frevo. A mediação será de Michelle de Assumpção, curadora da Ocupação Lia de Itamaracá e autora de sua biografia.

“Eu sempre encarei de frente o racismo, ele sempre existiu, mas eu nunca baixei minha cabeça. E é o que digo a todas que enfrentam esse problema: seja mais você, se fortaleça e encare”, reflete Lia de Itamaracá.



SERVIÇO

Roda de Diálogo “O Racismo na Cultura Popular, Reflexões e Proposições”

Quando: Quarta-feira (21), às 15h

Onde:Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife, Recife

Inscrições gratuitas através deste link

Veja também

MÚSICA Novo clipe de Anitta traz polêmica cena de sexo oral em beco de comunidade; relembre