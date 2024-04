Último filme de Jean-Luc Godard estreia no festival de Cannes

A- A+

O último filme do diretor franco-suíço Jean-Luc Godard, Scénarios, será exibido na edição deste ano do Festival de Cinema de Cannes.



O filme, um curta-metragem de 18 minutos, foi concluído em 2022, um dia antes de Godard falecer por suicídio assistido na Suíça. Uma introdução de 34 minutos, também criada por ele, será apresentada junto com o filme. As informações são do The Guardian.

Scénarios combina imagens estáticas e em movimento, criando uma experiência que fica entre ler e ver. No ano passado, o Festival de Cannes também exibiu Trailer of the Film That Will Never Exist: ‘Phony Wars’, um documentário inacabado que foi promovido como seu último filme. No entanto, Nicole Brenez, que trabalhou em um livro sobre Godard, afirmou que ele havia planejado, dirigido e supervisionado vários outros projetos antes de sua morte.



Os colaboradores de longa data de Godard, Fabrice Aragno e Jean-Paul Battaggia, têm trabalhado para trazer esses projetos para as telas. Aragno descreveu Scénarios como sendo em um estilo de vídeo mais clássico, incluindo algumas imagens em Super-8, um formato de filme que foi muito popular para filmagens caseiras e amadoras durante as décadas de 1960 a 1980



Scénarios faz parte da programação Cannes Classics do festival, que este ano também apresentará especiais de Sete Samurais de Akira Kurosawa e Os Guarda-Chuvas do Amor de Jacques Demy. Além disso, haverá estreias de documentários sobre Faye Dunaway e Jim Henson.



O programa principal do festival inclui Kinds of Kindness, que marca a reunião de Yorgos Lanthimos com Emma Stone, Bird de Andrea Arnold estrelando Barry Keoghan, Megalopolis de Francis Ford Coppola e o prequel de Mad Max, Furiosa, de George Miller.



O festival ocorrerá de 14 a 25 de maio.

