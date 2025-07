A- A+

Legado Último post de Preta Gil nas redes sociais mostrou 'domingo de gaiatice' com amigos Cantora brincou da trend 'Dame un grrr' com Cynthia Sangalo, Dito Espinheira e Ju de Paulla

O último post de Preta Gil, que morreu neste domingo aos 50 anos por causa de um câncer intestinal, reuniu amigos, trend das redes sociais e "gaiatice", como ela mesmo escreveu. Em Nova York no último domingo, ela recebeu amigos e aproveitou para entrar numa brincadeira sucesso no TikTok e Instagram.



Com Cynthia Sangalo, irmã e empresária de Ivete, o assessor Dito Espinheira e a DJ Ju de Paula, Preta entrou na trend de “Dame un grrr”, dos romenos Fantomel e Kate Linn.

"Nosso domingo em NY com muita gaiatice que eles fazem comigo!", escreveu Preta na legenda do vídeo, que pode ser visto abaixo.

No dia do post, muitos amigos comentaram sobre a falta que sentiam dela, há semanas nos Estados Unidos.

"Que saudade mamãe", escreveu Pabblo Vittar.

"Amoooosaudades", disse Fernanda Paes Leme.

"Delíciaaaa", foi o comentário de Rita Batista.

Alinne Moraes, Ana Beatriz Nogueira e Flora Gil deixaram emojis de coração e risadas reagindo à publicação.

Fãs também comemoram a alegria de Preta.

"Que bom te ver sorrindo", escreveu um deles.

"NY não sabe a sorte que tem de estar com essa diva abençoada aí Brasil te ama, Brasil te quer", comentou outra.

