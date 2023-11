A- A+

Pagode Último show da turnê 2023, Numanice aporta no Recife nesta quarta-feira (14) Show de Ludmilla ganhou o Prêmio Multishow na categoria "O Show do Ano"

Após conquistar, essa semana, o Prêmio Multishow na categoria 'O Show do Ano', o Numanice, de Ludmilla, aporta no Recife na próxima quarta-feira (14), véspera de feriado. O show é o último da turnê 2023 no Nordeste e acontece na Área Externa do Centro de Convenções, às 21h.

Quem assina a produção do evento é a Carvalheira, que abraçou o Numanice pelo Brasil todo. O projeto promete impressionar os fãs e encantar aqueles que ainda não conhecem o label. O serviço full open bar também é outro destaque do agito, que na capital pernambucana conta com duas áreas: open bar e frontstage.

2023 de sucesso

Conquistando cada vez mais espaço no mercado musical, Ludmilla encerra o ano com feitos marcantes. Só em 2023 a artista se apresentou na estreia do Festival The Town, foi convidada para entoar o hino nacional da F1, ganhou nas categorias Melhor Show (Numanice) e Voz do Ano no Prêmio Multishow 2023, além de apresentar o programa que reforça a importância da música.

Veja também

Luana Andrade Prima de Luana Andrade fala sobre últimos dias de ex-Power Couple: "Fizemos planos"