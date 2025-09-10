Último show de Angela Ro Ro ganha exibição inédita na TV; saiba como e quando assistir
Artista, que morreu aos 75 anos, entoou clássicos de seu repertório em apresentação derradeira, no Rio de Janeiro, antes de longa internação
O último show realizado por Angela Ro Ro — que morreu, na última segunda-feira (8), aos 75 anos, em decorrência de uma parada cardíaca — ganhará uma exibição inédita na televisão nesta semana.
No próximo sábado, às 23h59, o programa "Cena musical", comandado por Bia Aparecida no canal TV Brasil, transmitirá, pela primeira vez, uma gravação na íntegra do espetáculo "Cheia de amor pra dar", que a cantora apresentou, em março deste ano, no Teatro Rival, no Rio de Janeiro.
As informações foram divulgadas no site da emissora. A exibição do show — que não estava prevista para este momento — foi antecipada como uma maneira de homenagear a artista. A apresentação foi a última aparição pública da carioca antes de Angela ser internada para tratar uma grave infecção pulmonar no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, onde permaneceu por três meses.
Leia também
• Saiba como foram os últimos meses de Angela Ro Ro, que esteve sob os cuidados de ex-namorada
• Angela Ro Ro é tema de documentário inédito: "Ela ainda tinha muita sede de vida", conta diretora
• 'Amor, meu grande amor', 'Só nos resta viver' e mais: Relembre os maiores sucessos de Angela Ro Ro
No palco, munida de um repertório romântico e várias histórias pessoais, Angela Ro Ro trafegou por clássicos de sua lavra e canções de outros artistas, da bossa nova ao rock, passando por jazz, blues e "o que me der vontade", como ela ressaltou, na ocasião.
No repertório, lá estão os hits "Compasso", "Amor, meu grande amor" e "Malandragem", escrito por Frejat e Cazuza para ela e gravado por Cássia Eller. A seleção também inclui obras como "Came e case", "Tola foi você", "Só nos resta viver", "Escândalo", Simples carinho" e "Fogueira", além de temas internacionais, entre os quais "Night and day", de Cole Porter, "Ne me quitte pas", de Jacques Brel.
Após a exibição na TV aberta, o programa permanecerá disponível no aplicativo TV Brasil Play e no canal da emissora no YouTube.