A- A+

SHOW Último show de Angela Ro Ro ganha exibição inédita na TV; saiba como e quando assistir Artista, que morreu aos 75 anos, entoou clássicos de seu repertório em apresentação derradeira, no Rio de Janeiro, antes de longa internação

O último show realizado por Angela Ro Ro — que morreu, na última segunda-feira (8), aos 75 anos, em decorrência de uma parada cardíaca — ganhará uma exibição inédita na televisão nesta semana.



No próximo sábado, às 23h59, o programa "Cena musical", comandado por Bia Aparecida no canal TV Brasil, transmitirá, pela primeira vez, uma gravação na íntegra do espetáculo "Cheia de amor pra dar", que a cantora apresentou, em março deste ano, no Teatro Rival, no Rio de Janeiro.

As informações foram divulgadas no site da emissora. A exibição do show — que não estava prevista para este momento — foi antecipada como uma maneira de homenagear a artista. A apresentação foi a última aparição pública da carioca antes de Angela ser internada para tratar uma grave infecção pulmonar no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, onde permaneceu por três meses.





No palco, munida de um repertório romântico e várias histórias pessoais, Angela Ro Ro trafegou por clássicos de sua lavra e canções de outros artistas, da bossa nova ao rock, passando por jazz, blues e "o que me der vontade", como ela ressaltou, na ocasião.

No repertório, lá estão os hits "Compasso", "Amor, meu grande amor" e "Malandragem", escrito por Frejat e Cazuza para ela e gravado por Cássia Eller. A seleção também inclui obras como "Came e case", "Tola foi você", "Só nos resta viver", "Escândalo", Simples carinho" e "Fogueira", além de temas internacionais, entre os quais "Night and day", de Cole Porter, "Ne me quitte pas", de Jacques Brel.

Após a exibição na TV aberta, o programa permanecerá disponível no aplicativo TV Brasil Play e no canal da emissora no YouTube.

Veja também