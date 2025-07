A- A+

MÚSICA Último show de Black Sabbath será transmitido neste sábado (5); saiba como assistir A banda se apresenta no festival Back To Beginning, em Birmingham

O grupo britânico Black Sabbath fará sua última apresentação com Ozzy Osbourne neste sábado (5), no festival de rock Back To Beginning, em Birmingham, na Inglaterra. Esta é a primeira vez em mais de duas décadas que a formação original da banda se reúne nos palcos. Para os fãs que não vão conseguir prestigiar o esse momento, o show contará com uma transmissão vitual a partir das 11h (horário de Brasilia).

Para assistir à apresentação, é preciso comprar um ingresso através do site oficial, onde será veiculado o show. Os pacotes começam a partir de R$ 82,25, sem contar com as taxas de serviço, e o conteúdo completo continuará dísponivel até 48 horas após a estreia.



O valor arrecadado será revertido em doações para instituições beneficentes, incluindo o Cure Parkinson's e o hospital infantil de Birmingham.

O show marca a despedida definitiva de Ozzy Osbourne dos palcos, que desde 2023 já vinha se distanciando dos holofotes por motivos de saúde. Sua carreira brilhante també mfoi marcada por momentos díficieis com a luta contra álcool, drogas e o diagnóstico de Parkinson.

Donos do sucesso "Paranoid" e nascido em 1968, o Black Sabbath é um dos nomes mais conhecidos dentro do cenário heavy metal. Em 2019, a banda recebeu o Grammy de Contribuição em Vida, destinado a artistas que fizeram colaborações significativas e duradouras para a indústria musical ao longo de suas carreiras.

O line-up completo do Back To Beginning conta com Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax, Mastodon and Rival Sons. Além disso, nomes como Tom Morello, vocalista da banda Rage Against The Machine, e Billy Corgan, do grupo The Smashing Pumpkins, também devem passar pelo festival.

