música Último show de Gal Costa vira álbum com singles lançados no aniversário de 80 anos da artista A apresentação aconteceu no Coala Festival e contou com Rubel e Tim Bernades

Em novembro de 2022, o Brasil ficou inesperadamente de luto pela musa do tropicalismo Maria da Graça Costa Penna Burgos, vulgo Gal Costa. Ao longo da sua carreira, a rainha da MPB gravou mais de 40 discos, incluindo os icônicos “Gal” (1969), “Fa-tal: A Todo Vapor” (1971) e “Água Viva” (1979). Mas esta sexta-feira (26) marcaria os 80 anos da artista e quase três anos sem novos discos.

Período sem novidades se não fosse pelo relançamento das músicas “Como 2 e 2”, “Vapor Barato” e “Brasil” registradas na última apresentação do ícone musical. Os singles acabam de ser lançados e antecipam o futuro álbum com músicas extraídas da perfomance ao vivo.

Marcante

O show em questão (“As Várias Pontas de uma Estrela”) comemorava os 56 anos de carreira fonográfica de Gal Costa e chegou ao palco do Memorial da América Latina no Coala Festival depois de passar por Portugal e nas capitais brasileiras. A apresentação, no dia 12 de setembro de 2022, fechou o segundo dia do evento e contou com as participações de Rubel e Tim Bernardes. Naquele dia, o repertório misturava a obra do compositor Milton Nascimento (que inspirou o título do show) e releituras de clássicos do seu repertório gravados em “Nenhuma Dor”, álbum comemorativo aos 75 anos da cantora, lançado em 2021.

A apresentação incluiu sucessos como “Hotel Das Estrelas”, “Fé Cega, Faca Amolada”, “Divino, Maravilhoso”, “Nada Mais”, “Paula e Bebeto”, “Desafinado”, “Lua de mel”, “Tigresa”, “Negro amor”, “Baby”, "Um Dia de Domingo", além de músicas como "Palavras no Corpo" e "Quando Você Olha Pra Ela".

“Ela não ensaiou para a apresentação. Ela descobriu que tinha uma célula cancerosa e tinha que fazer uma cirurgia de urgência. A gente já vinha fazendo o show, mas tinha dois convidados, então precisava ensaiar, porque cada um cantava uma música com ela e no final os três juntos. Acabou que na semana do festival ela teve que ficar internada na semana para fazer uns exames pré-cirúrgicos. E aí ela fez algum tratamento que o pulmão dela ficou mais aberto. Resumindo: até a véspera do show, a gente não tinha nem certeza se ia ter o show. Aí eu fiz os ensaios só com o Tim e o Rubel. Mas na hora ela apareceu e saiu do palco falando: ‘Eu cantei para caramba!’. E cantou mesmo. Eu chorei muito nesse show. Eu não chorava fazia muito tempo, porque você se acostuma, né?”, relembra Marcus Preto, um dos fundadores do Coala Festival e diretor artístico de Gal Costa, função que desempenhou por nove anos, até a morte da baiana, em entrevista exclusiva para a Folha de Pernambuco.

Lançamentos

“A História de Lilly Braun” (Edu Lobo e Chico Buarque) foi o primeiro single a ser lançado antes do álbum “As Várias Pontas de uma Estrela (Ao Vivo no Coala)", da gravadora Biscoito Fino. O álbum completo está previsto para 17 de outubro, nos formatos CD e nas plataformas digitais.

O diretor diz que o intuito é não deixar o legado da cantora morrer. “É uma coisa muito importante que eu tento fazer diariamente. O Gabriel, o filho dela, está muito empenhado em manter essa chama acesa. Acho que é muito importante que essas coisas sejam valorizadas. Eu acho muito importante manter essas pessoas para a gente mesmo. Não estou fazendo favor nenhum para Gal Costa, estou fazendo isso para nós, brasileiros. Todos nós temos que cuidar do legado dos nossos artistas”, conclui.

“A vida é amiga da arte”, como diria a artista. E se depender de Preto, a vida e arte de Gal continuarão sendo amigas, mesmo após a sua morte.

