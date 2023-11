Último show de Taylor Swift em São Paulo é também o último da 'The Eras Tour' em 2023

A- A+

Quando o show deste domingo (26) no Allianz Parque, em São Paulo, terminar, a americana Taylor Swift dará um tempo da estrada, onde está desde março com a aclamada "The Eras Tour".



O braço brasileiro da turnê de sucesso começou no último dia 17, no Engenhão, no Rio de Janeiro, onde fez três shows — número que, com a apresentação de hoje, vai se repetir em São Paulo. Agora, Taylor só volta a se apresentar no dia 7 de fevereiro.





Os primeiros shows de Taylor em 2024 serão em Tóquio, no Japão, onde, de 7 a 10 de fevereiro, ela se apresenta quatro vezes. Depois ela parte para Melbourne e Sydney, na Austrália — onde faz três e quatro shows, respectivamente.



O número de apresentações em um mesmo local só se supera na sua próxima parada: Singapura, onde sobe ao palco seis vezes, entre os dias 2 e 9 de março.

Ao longo de 2024, Taylor ainda se apresenta na França, na Suécia, na Polônia, em Portugal e em diversos outros países. Dependendo da data, os shows de abertura podem ficar com Sabrina Carpenter (que veio com Taylor para o Brasil), o grupo Paramore ou Gracie Abrams. Tóquio é a única cidade que não terá shows de abertura.

