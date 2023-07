A- A+

Cultura+ 'Último Trap do Ano' vai reunir L7NNON, Filipe Ret e MC Cabelinho Poze do Rodo, Orochi, Oruam e Kay Black também estão no line-up

Os admiradores do Trap já podem se preparar: os maiores nomes do ritmo musical estarão juntos no Recife, no dia 17 de novembro, para comandar o ‘Último Trap do Ano’. Com uma programação para ninguém colocar defeito, o público pernambucano poderá conferir os shows completos de Filipe Ret, Mc Cabelinho, Poze do Rodo, Orochi, TZ da Coronel, L7NNON, Oruam e Kay Black.

O evento acontecerá na área externa do Centro de Convenções, com uma super estrutura montada para receber o ritmo que vem arrastando um público cada vez maior em Pernambuco. Os ingressos custam R$ 80 (área vip), R$ 160 (open bar premium) e R$ 300 (Lounge Recife Sounds) e já estão disponíveis na Bilheteria Digital e nas Lojas Esposende dos Shoppings RioMar, Recife e Tacaruna.

Veja também

famosos Dua Lipa usa vestido transparente no lançamento de "Barbie", e web brinca