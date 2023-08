A- A+

Ultramaratonista e pintor: quem é Rocco Ritchie, o filho que fez Madonna chorar no palco

Madonna postou, nesta sexta-feira (11), uma mensagem de feliz aniversário ao filho Rocco Ritchie. Segundo dos seis filhos da diva pop, fruto do relacionamento da cantora com o cineasta britânico Guy Ritchie, Rocco completa 24 anos e é segundo a pop star, "a pessoa que mais a deixou preocupada no planeta".

"A vida com você tem sido uma aventura", diz Madonna na mensagem. "Mas você tomou o caminho menos conhecido, e isso vai fazer toda a diferença! Nada me dá mais alegria do que ver você crescer como artista", completou.

Rocco nasceu prematuro, o segundo dos seis filhos de Madonna. Desde cedo mostrou interesse em aventura e esportes radicais. Andou skate, participou de competições de moto, treinou parkour (o esporte em que o deslocamento é todo em saltos, usado por Madonna no clipe da música "Jump") e, em maio, fez sua primeira ultramaratona cruzando os Estados Unidos de costa a costa.

Rocco tem ainda um lado artístico: é pintor, seu maior ídolo é o britânico Lucien Freud, pratica break dance e se dedica ao grafite.

Em julho, enquanto Madonna estava hospitalizada tratando uma infecção que a fez interromper os ensaios para a turnê comemorativa de seus 40 anos de carreira, Rocco se fotografou com uma multa dada pelo Metrô de Londres. Ele e um grupo de amigos foram autuados por não cumprirem as regras do transporte público da capital britânica.

Desabafo de Madonna no palco

Mas nem sempre os dois foram próximos. Em 2016, depois que Madonna e Guy Ritchie se separaram, Rocco, então com 15 anos, escolheu morar com o pai e se mudou para Londres.Uma semana depois, em um show da turnê Rebel Heart na Nova Zelândia, Madonna dedicou uma música ao filho e caiu no choro no palco.

Em um show em Melbourne, na Austrália, Madonna desabafou:

“Todos vocês sabem o que aconteceu com meu filho Rocco. Eu teria curtido mais essa turnê se ele não tivesse desaparecido tão de repente”, disse. Em seguida, fez uma pausa em que as lágrimas quase lhe escorreram pelo rosto. “Vou dedicar esta canção a ele.” Enquanto fotos de Rocco eram projetadas num telão, Madonna cantou "Intervention".

Rocco é discreto, tem 33, 5 mil seguidores no Instagram e faz raras aparições públicas. Pintor, ele usa o nome "Rhed" para apresentar suas telas. Rocco já expôs na galeria Tanya Baxter Contemporary, em Londres, e no salão Andy LeCompte, em Hollywood. Antes do Page Six revelar quem era Rocco, suas telas eram vendidas por US$ 24 mil (cerca de R$ 115 mil). Seu trabalho foi exibido na Art Basel Miami.

