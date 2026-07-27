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Brasil 'Um anjo do senhor': Doador anônimo restaura jardins do Retiro dos Artistas Famosos celebraram, no Instagram, o gesto: 'Todos nós agradecemos', escreveu Ângela Vieira

Os jardins e áreas externas do Retiro dos Artistas ganharam limpeza e restauração graças a um doador anônimo, que mandou quatro pessoas de uma empresa especializada para fazer o serviço. Na carta em que explicava a doação, a pessoa assinou apenas como "Anjo do senhor".

"Nesta semana, um doador anônimo presenteou o Retiro dos Artistas com a doação do trabalho de quatro profissionais, que realizaram a limpeza dos jardins e das áreas externas da instituição. Ao final, encontramos esta emocionante carta, assinada apenas como 'Um Anjo do Senhor'.", diz a legenda do post, com um vídeo de Cida Cabral, diretora da instituição. "Não sabemos quem escreveu, mas somos profundamente gratos por esse gesto de generosidade e carinho. Decidimos compartilhar essa mensagem porque acreditamos que o bem merece ser multiplicado. Nossa eterna gratidão!".

Artistas que seguem o Retiro nas redes se emocionaram com o gesto.

"Que lindo, Cida! Todos nós, artistas, agradecemos", escreveu a atriz Ângela Vieira.

"Que linda ação e carta", comentou Tássia Camargo.

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