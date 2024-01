Um ano após deixar UTI, Jeremy Renner comemora: "Homem de sorte"

A- A+

Nesta segunda-feira (15), a estrela de Vingadores Jeremy Renner, publicou em seu story no Instagram que hoje completa um ano desde que voltou para casa da UTI após sofrer um acidente doméstico.

De lá para cá, Jeremy passou por intensa reabilitação. Dez meses depois de ter sofrido um acidente com um limpa-neve de seis toneladas, o ator fez um post nas redes sociais dizendo que tinha "explorado todos os tipos de terapia". Renner disse na mesma publicação que estava fazendo terapia "todos os dias" e listou uma variedade de tratamentos como "câmara hiperbárica" e "mergulho a frio".

Relembre o acidente

No dia 1º de janeiro de 2023, ele teve o lado direito do peitoral afundado e a parte superior do tronco esmagada ao ser atropelado por um veículo limpa-neve de seis toneladas. No acidente, Renner quebrou mais de 30 ossos e sofreu lesões graves no torso e nas pernas. Ele estava em estado crítico e teve que ser levado às pressas em um helicóptero para um hospital, logo sendo submetido a uma cirurgia. O ator ficou cerca de duas semanas internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), até poder continuar o processo de recuperação em casa.

A investigação mostrou que o próprio Renner estava dirigindo o limpa-neve, mas saiu dele para ajudar o sobrinho, que estava preso na neve. Ao tentar voltar para o veículo, o artista foi jogado para baixo e esmagado.

