Um ano após receber tapa no Oscar, Chris Rock responde Will Smith na Netflix

Um ano após receber um tapa de Will Smith no palco da cerimônia do Oscar, o humorista americano Chris Rock teve sua revanche neste sábado(4).

Em março de 2022, Will Smith interrompeu a apresentação do Oscar para dar um tapa em Chris Rock, após uma piada sobre o cabelo curto de sua esposa Jada Pinkett Smith, estrela de Hollywood, que sofre de alopecia.

Poucos minutos depois, Smith recebeu o Oscar de Melhor Ator por "King Richard: Criando Campeãs". Mais tarde, se desculpou com Rock, mas foi banido da premiação por uma década.

O humorista não prestou nenhuma queixa e se manteve em silêncio sobre o acontecido, até agora.

Rock abordou o tema neste sábado, no espetáculo "Indignação Seletiva", transmitido pela Netflix, no qual afirmou que o ator estava infeliz por ter sido traído pela esposa.

"As pessoas perguntam: 'Doeu?'. Ainda dói", ele brinca. "Will Smith é significativamente maior que eu. Will Smith interpretou Muhammad Ali em um filme. Vocês acham que eu fiz teste para esse papel?".

Segundo Rock, Smith havia sido alvo de chacotas após um episódio do podcast de sua esposa, no qual os dois falaram sobre uma infidelidade.

"Por que faria isso?", Rock argumentou, insistindo que, após o episódio do podcast, Pikett Smith foi chamada de "predadora", entre outros nomes. O comediante afirmou ainda que tentou consolar Smith após o caso se tornar público.

Rock destacou que a hostilidade de Jada Pinkett Smith em relação a ele começou alguns anos antes, quando ela lhe pediu que boicotasse o Oscar porque Will Smith não foi indicado pelo filme de 2015, "Um Homem Entre Gigantes" (Concussion).

Ela disse que "um homem adulto deveria deixar seu trabalho porque o esposo não foi indicado por 'Concussion'. Então (Smith) me dá uma concussão", brincou ele, fazendo um trocadilho com o filme.

"Que diabos? Eu fiz alguma piada sobre isso? Quem dá a mínima? Assim que as coisas são; ela começa, eu termino. Ninguém estava implicando com ela".

Rock, que às vezes parecia verdadeiramente irritado, disse antes do tapa que sempre admirou Will Smith, primeiro como rapper e depois como ator.

"Ele fez alguns bons filmes. Eu torci por Will Smith minha vida inteira", disse Rock, acrescentando que agora torce para o senhor de escravos que chicoteia o personagem de Smith em seu último filme, "Emancipation – Uma História de Liberdade".

