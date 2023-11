A- A+

Música Um ano sem Gal Costa: Gilberto Gil e Mundo Bita homenageiam cantora com clipe de "Barato Total" Novo clipe vai ao ar na próxima quinta-feira (9), com a voz original da cantora na gravação do álbum "Cantar", de 1974

Um ano após a partida de Gal Costa, uma das mais importantes vozes da música brasileira, neste mês de novembro o Mundo Bita e Gilberto Gil lançam o clipe em parceria da canção “Barato Total”, eternizada na voz da cantora baiana. O novo vídeo vai ar na próxima quinta-feira (9), às 10h, no canal do youtube do Mundo Bita.



Além do áudio original da gravação do disco “Cantar”, de 1974, cedido pela gravadora Universal Music, o vídeo traz Gal como personagem da animação. Esse é o quarto e último clipe do projeto “Rádio Bita Especial Gilberto Gil”.

“Se você está contente, tanto faz o frio, tanto faz o quente, tanto faz que eu me esqueça do meu compromisso com isso e aquilo que aconteceu há dez minutos atrás. Essa dissolução do tempo, numa fluência que é atemporal, acima de todas as coisas, acima de todas as dimensões. Essa foi uma das coisas que fez com que a Gal fosse atraída pela canção, que bom o Mundo Bita está fazendo ‘Barato Total’ dedicada à juventude”, celebra Gil.

Sobre o videoclipe "Barato total"

Nesta nova aventura, o personagem de Gilberto Gil passa por vários desafios ao lado de Bita e da turminha formada pelas crianças Lila, Dan e Tito. No entanto, com o bom humor e o otimismo de todos, tudo que estava dando errado para os amigos é solucionado. O que eles não previam é que contariam também, ao longo dessa jornada, com uma ajuda para lá de especial de Gal Costa, que, na animação, é representada como uma espécie de ser mágico da natureza.



No clipe, a personagem se junta ao grupo e todos se divertem ao som de muita música, encontrando boas alternativas para todos os obstáculos que surgem durante a brincadeira. Chaps, criador do Mundo Bita e um dos fundadores da produtora Mr. Plot, conta como surgiu a ideia de reunir os dois cantores nessa versão de “Barato Total”.

"Tínhamos há muito tempo uma vontade enorme de gravar com Gal Costa. Até tentamos, mas a pandemia atrapalhou os planos. Hoje, não é mais possível fazer uma gravação inédita com ela, mas quando contamos a Gil sobre a ideia da homenagem, ele achou ótimo usar a voz original. Colocar o Mundo Bita ao lado desses dois ícones da nossa arte é um privilégio”, afirma Chaps.

O canal do youtube do Mundo Bita possui mais de 17 bilhões de visualizações e 13 milhões de inscritos no Youtube.

Sobre a Rádio Bita

O projeto é uma forma de aproximar as crianças de grandes nomes da música, como Milton Nascimento, Caetano Veloso e tantos outros que já foram homenageados pela animação. Canções como “A Vida do Viajante”, de Luiz Gonzaga, “Velha Infância”, dos Tribalistas, e "O Leãozinho", de Caetano Veloso, são alguns exemplos de gravações lançadas e que estão disponíveis no YouTube e nos principais serviços de áudio, como Spotify, Deezer e Apple Music.

Sobre O Mundo Bita:

O Mundo Bita ganhou vida há 12 anos, no Recife (PE), nos estúdios da Mr. Plot, produtora de conteúdo fundada por Chaps e seus sócios - João Henrique Souza, Enio Porto e Felipe Almeida. Todos são pais. A princípio, Bita seria o protagonista de um livro digital, mas a ideia não vingou e a virada aconteceu quando o personagem foi transportado para o audiovisual. “Decidi compor algumas letras, melodias e fazer um teste”, conta Chaps.

A experiência deu tão certo que cerca de cem clipes autorais lançados sob a grife Bita no Brasil ultrapassam 17 bilhões de visualizações no Youtube. Hoje, o canal na plataforma conta com mais de 13 milhões de inscritos. As produções dos conteúdos autorais abordam, com leveza, cor e muita música, temáticas atuais e assuntos que contribuem para a formação saudável e solidária das crianças. Mundo Bita fala sobre a preservação da natureza, criação de filhos, inclusão social, igualdade de direitos, família, sentimentos, higiene e outros temas importantes que permeiam o universo infantil.

Este ano, a animação tem focado em reforçar conteúdos, já consolidados no Brasil, no canal “Mundo Bita Español”, que conta atualmente com mais de 70 mil inscrições e mais de 26 milhões de visualizações. Essa iniciativa faz parte do processo de internacionalização da marca “Mundo Bita” iniciado em 2018 com o objetivo de aumentar o alcance da produção, principalmente, na Espanha e em países latinos.

Site oficial: Link Youtube: Mundo Bita I Facebook: @MundoBita | Instagram: @mundobita | Tiktok @mundobita I Twitter: @mundobita

Veja também

Celebridades Ludmilla e Brunna Gonçalves planejam ter um filho por ferilização muito em breve; saiba mais