A- A+

CINEMA ''Um Completo Desconhecido'': Timothée Chalamet é Bob Dylan em filme com oito indicações ao Oscar Cinebiografia, que estreia nesta quinta-feira (27) no Brasil, acompanha jornada de ascensão do astro folk

Timothée Chalamet pode ganhar o Oscar de Melhor Ator pela sua performance como Bob Dylan em ''Um Completo Desconhecido'', que estreia nesta quinta-feira (27) nos cinemas brasileiros. A cinebiografia do artista norte-americano acompanha a sua jornada de ascensão nos anos de 1960 até a sua controversa apresentação no Festival Newport Folk de 1965.

Antes de chegar no clímax do longa-metragem, o diretor James Mangold convida o espectador para conhecer o ambicioso Bob Dylan, que chegou em Nova York com apenas 19 anos, e o seu desejo de desafiar a cena folk de Nova York dos anos 1960, ainda incerto se o público gostaria de ouvir o que ele queria tocar.



Em ''Um Completo Desconhecido'', o Dylan de Mangold ser Timothée Chalamet é curioso, pois assim como o jovem músico de Minnesota, o ator nova-iorquino está ‘’em busca da grandeza’’. Pelo menos foi o que ele disse ao ganhar o Sindicato dos Atores (SAG), pela sua performance como protagonista do filme.

Se Chalamet teve Daniel Day-Lewis, Marlon Brando e Viola Davis como inspiração, Dylan teve sua carreira influenciada por Pete Seeger, Joan Baez e Woody Guthrie, conceituados nomes do folk estadunidense. E qual foi a virada de chave para Bob se transformar no principal representante do folk contemporâneo?

''Um Completo Desconhecido'', que é baseado no livro de Elijah Wald "Dylan Goes Electric! Newport, Seeger, Dylan, and the Night That Split the Sixties" (2015), deseja destrinchar a personalidade enigmática de Bob Dylan até o momento em que ele se torna um dos precursores da transição do violão para a guitarra elétrica, desafiando as definições do folk.

O roteiro assinado por James Mangold e Jay Cocks é movido pelo impacto musical causado por Bob Dylan, mas também conseguem explorar esse ''desconhecido'' do título. Sem ter acesso ao passado do artista, os roteiristas abordam essa ausência de antecedentes como primordial para a sua aspiração e composições, responsáveis por transmitir seus pensamentos.

Por isso, o longa acerta em destacar figuras como Pete Seeger e Joan Baez e suas relações com Bob Dylan. A propósito, o que eleva a performance de Timothée Chalamet, que assume os trejeitos do cantor, são as atuações de Edward Norton e Monica Barbaro, nesses respectivos personagens.

O experiente Norton carrega bem o olhar paterno e de mentor, enquanto Barbaro surpreende nos vocais com sua sarcástica personagem, que foi uma das principais parceiras da carreira de Dylan. Para o seu papel, a atriz teve oportunidade de conversar com Joan Baez, por meio de um telefonema feito por Edward.

Além disso, temos Elle Fanning interpretando a personagem fictícia Sylvie Russo, baseada em Suze Rotolo, uma namorada de Bob Dylan que foi uma das primeiras musas inspiradoras do cantor. Apesar de não comprometer a narrativa, a química entre Chalamet e Barbaro ofusca Fanning.

A trilha sonora de ''Um Completo Desconhecido'' é muito cativante e serve como um personagem para o filme. O diretor revela a desenvoltura do elenco para cantar e tocar os instrumentos, além de demonstrar a importância da sonoridade para a narrativa.

Conforme Bob Dylan vai flertando com a guitarra elétrica, o volume do som fica alto e com mais camadas, marcando a transição do tradicional folk para uma versão contemporânea do gênero. Nesse rumo, chegamos na polêmica apresentação do cantor no Festival Newport Folk de 1965.

Na ocasião, o artista estava cansado com as pessoas que decidem o que é ou não a música folk e decide romper com o convencional. Mangold consegue transportar o público para a década de 1960 com uma competente reconstrução e conduz até o ponto culminante da transição de Dylan.

Com oito indicações ao Oscar 2025, ''Um Completo Desconhecido'' é mais um bom trabalho de Mangold, que está indicado à Melhor Direção. O cineasta se aproxima mais de filmes anteriores como ''Logan'', ''Ford vs Ferrari'' e ''Johnny & June'' , invés do postergado ''Wolverine - Imortal''.

O ator indicado Timothée Chalamet convence como Bob Dylan e chega ao Oscar com chances de se tornar o mais jovem a ganhar na categoria principal para atores. Um importante progresso para alcançar a grandeza que tanto busca.



Veja também