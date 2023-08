A- A+

transplante Um dia após transplante, Instagram volta a derrubar conta com relatos de doações de orgãos Página foi restabelecida após reclamação da mulher do apresentador, que recebeu novo coração neste domingo (27)

Luciana Cardoso, mulher do apresentador Fausto Silva, contou aos fãs que o Instagram voltou a derrubar a conta chamada "Faustão do meu coração", criada pela família para compartilhar histórias de doações de órgãos. O perfil foi restabelecido após a reclamação.

O novo coração para o transplante do apresentador chegou neste domingo (27) ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, e ele foi operado "com sucesso". A informação foi confirmada ao jornal Folha de São Paulo pela equipe médica.

A iniciativa já havia sido interrompida pela rede social, que desativou o perfil quando ele tinha apenas dois posts no ar. A página tem mais de 37 mil seguidores.

Luciana Cardoso se queixa de nova desativação de conta com relatos de doações de órgãos (Foto: Reprodução/Instagram)

O apresentador estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital desde o dia 5 de agosto, tratando uma insuficiência cardíaca e fazendo diálise. Por isso, entrou na fila do transplante para receber um novo coração.

O quadro de saúde dele o colocava como prioridade na fila de transplantes, o que se comprovou com a rapidez da chegada do novo órgão.

Os órgãos doados vão para pacientes que necessitam de um transplante e já estão aguardando em uma lista de espera unificada e informatizada. A posição na lista de espera é definida por critérios técnicos como tempo de espera e urgência do procedimento, compatibilidade sanguínea entre doador e receptor. A compatibilidade genética entre doador e receptores, quando necessária, é determinada por exames laboratoriais.

Outro fator importante é a localização, pois é necessário entender o tempo de duração do órgão fora do corpo. Dependendo do prazo, é preciso um avião para o transporte até o destino.

