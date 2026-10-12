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obras Um dos dois quadros de Renoir encontrados após roubo na França apresenta rasgo Obras foram recuperadas após terem sido roubadas há um mês no museu Renoir de Cagnes-sur-Mer, no sudeste da França

Os dois quadros recuperados após terem sido roubados há um mês no museu Renoir de Cagnes-sur-Mer, no sudeste da França, estão em "bom estado", mas uma das obras apresenta "um rasgão", informaram as autoridades francesas nesta segunda-feira (12).

Em 8 de setembro, dois ladrões invadiram o museu e conseguiram fugir rapidamente com duas obras do pintor impressionista Auguste Renoir, quase um ano após o roubo de joias de grande repercussão no Louvre, em Paris.

Os quadros roubados eram as pinturas a óleo "Madame Colonna Romano" e "Jeune femme au puits".

"As duas obras apresentavam danos. A moldura de 'Jeune femme au puits' estava levemente danificada, mas tratava-se apenas da moldura. Por outro lado, a tela de 'Madame Colonna Romano' apresentava um rasgão", explicou o promotor de Marselha, Nicolas Bessone, em uma coletiva de imprensa em Paris.

O rasgão neste retrato fica na altura do vestido, detalhou o promotor. Os quadros "exigirão intervenções de restauração", acrescentou.

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