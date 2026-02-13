A- A+

Música Um dos hits do verão de 2026, "Freak Le Boom Boom", de Gretchen, ganha videoclipe oficial Com direito a coreografia marcada por muito 'close', a produção foi gravada em São Paulo

O hit do final dos anos 1970, "Freak Le Boom Boom”, que voltou com tudo nos últimos meses, acaba de ganhar seu primeiro videoclipe oficial.

Com direito a coreografia marcada por muito 'close', a produção foi gravada no ringue de patinação Roller Jam, em São Paulo, sob direção de Eduardo Levy e Marcelo Paiva, da Janeiro Filmes.

O videoclipe, que estreia nesta sexta-feira (13), conta com a participação especial do marido de Gretchen, o saxofonista Esdras de Souza, e quatro bailarinos: Tatyane Mytsue de Souza Yuasa, Daiane Caroline Segato, Leonardo Belo da Silva e João Carlos Faragutti.

Vale lembrar que a música foi originalmente lançada no primeiro disco da artista, pela gravadora EMI Records (hoje afiliada à Universal Music Group), em 1979.

Quase 50 anos depois, a música foi recentemente redescoberta por novas gerações, que a conheceram através de trechos curtos de vídeos nas redes sociais.

Assista ao clipe:

