Um dos hits do verão de 2026, "Freak Le Boom Boom", de Gretchen, ganha videoclipe oficial
Com direito a coreografia marcada por muito 'close', a produção foi gravada em São Paulo
O hit do final dos anos 1970, "Freak Le Boom Boom”, que voltou com tudo nos últimos meses, acaba de ganhar seu primeiro videoclipe oficial.
Com direito a coreografia marcada por muito 'close', a produção foi gravada no ringue de patinação Roller Jam, em São Paulo, sob direção de Eduardo Levy e Marcelo Paiva, da Janeiro Filmes.
O videoclipe, que estreia nesta sexta-feira (13), conta com a participação especial do marido de Gretchen, o saxofonista Esdras de Souza, e quatro bailarinos: Tatyane Mytsue de Souza Yuasa, Daiane Caroline Segato, Leonardo Belo da Silva e João Carlos Faragutti.
Vale lembrar que a música foi originalmente lançada no primeiro disco da artista, pela gravadora EMI Records (hoje afiliada à Universal Music Group), em 1979.
Quase 50 anos depois, a música foi recentemente redescoberta por novas gerações, que a conheceram através de trechos curtos de vídeos nas redes sociais.
Assista ao clipe: