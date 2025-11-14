A- A+

REALITY SHOW Um dos infiltrados é o eliminado da vez em ''A Fazenda 17''; Galisteu explica motivo da saída Apresentadora alfinetou a maneira em que alguns participantes enfrentam o reality

Matheus Martins foi o eliminado da vez nessa quinta-feira, 13, em ''A Fazenda 17''. O peão foi um dos infiltrados, junto de Carol Lekker, e teve sua permanência estendida no início do programa após pedidos do público.



Ele disputou a Roça contra Toninho Tornado e Carol, depois de Saory ganhar a Prova do Fazendeiro, que lhe concede a saída da berlinda, a delegação de tarefas para o trato dos animais e a indicação de um peão na próxima eliminação.

No discurso de eliminação, Adriane Galisteu alfinetou a maneira em que alguns participantes enfrentam o reality: "É muito assunto pipocando para vocês ficarem batendo na mesma tecla. Águas passadas não movem moinhos. Quem se entende como bom jogador sabe que o jogo precisa fluir."

Por fim, no discurso de Matheus, ela explicou que esse era o motivo pelo qual ele poderia sair: "Quando a Saory não te salvou naquele Resta Um, seu jogo virou [...] Mesmo assim, você não conseguiu se desvencilhar das coisas que aconteceram no começo do 'game'."

Enquete do Estadão apontou saída de Matheus

Por meio de uma enquete realizada na quinta-feira, 13, o público do Estadão previu a eliminação de Matheus Martins nesta Roça. Com 49% dos votos para sair, eles despontou em primeiro lugar. Em segundo ficou Carol, com 42%, deixando a possível eliminação de Toninho com apenas 9% dos votos para sair.

Veja também