Cinema "Um filme do Minecraft" chega como um sucesso de bilheteria surpresa Fala de sucesso nos cinemas em 2025 vinha preocupando Hollywood e gerou boatos de troca no comando da Warner Bros

Não há fórmulas infalíveis em Hollywood, mas esta chega perto:

Pegue um produto cultural estabelecido, mas pouco explorado (ou mofado) — de preferência um que desperte fortes sentimentos de nostalgia entre jovens adultos — acrescente astros nos papeis principais, efeitos visuais abundantes e uma campanha de marketing inteligente que faça os fãs se sentirem apreciados.

É difícil reunir todos esses elementos, mas a Legendary Entertainment conseguiu repetidas vezes. O exemplo mais recente veio no fim de semana com "Um filme Minecraft", em parceria com a Warner Bros.

O filme vendeu espantosos US$ 157 milhões em ingressos na América do Norte de sexta a domingo, de acordo com analistas de bilheteria.

Citando vendas antecipadas e pesquisas que rastreiam o interesse do consumidor, os analistas haviam projetado uma estreia nacional mais próxima dos US$ 80 milhões.

"É uma explosão absoluta ver os espectadores de cinema ao redor do mundo se reunindo para celebrar seu amor por Minecraft", disseram Mike De Luca e Pam Abdy, copresidentes do Warner Bros. Motion Picture Group, em um comunicado.

“Um filme Minecraft” é uma fantasia cômica, estrelada por Jack Black e Jason Momoa, baseada no videogame de 2009 — e também fez sucesso no exterior, onde arrecadou US$ 144 milhões adicionais, disseram analistas.

O filme custou US$ 150 milhões para ser feito, sem incluir os custos globais de marketing. A Warner Bros. cobriu 75% do orçamento, enquanto a independente Legendary assumiu o restante. As avaliações foram mistas.

Hollywood em geral, e a Warner Bros. em particular, precisavam muito de um sucesso.

A receita de bilheteria nos Estados Unidos e Canadá caiu 11% nos primeiros três meses deste ano em comparação com o mesmo período em 2024, em parte por causa de grandes fracassos como "Branca de Neve" (Disney) e "Mickey 17" (Warner Bros.).

Também houve outros filmes de baixo desempenho, incluindo dois fracassos do outrora imparável estúdio de terror Blumhouse.

Executivos em risco

A Warner Bros. teve um sucesso de bilheteria em setembro com "Os Fantasmas ainda se divertem - Beetlejuice Beetlejuice".

Mas seu desempenho desde então tem sido péssimo. Vários dos próximos lançamentos da empresa são vistos como arriscados por alguns donos de cinemas e investidores, entre eles "Sinners", um thriller de terror original de US$ 90 milhões, ambientado na década de 1930.

Ele chega aos cinemas americanos em 18 de abril.

David Zaslav, CEO of Warner Bros. Discovery, se encontrou informalmente com candidatos para substituir De Luca e Abdy, de acordo com duas pessoas com conhecimento direto do assunto, que falaram sob condição de anonimato.

As conversas foram relatadas anteriormente pela Bloomberg. Abdy e De Luca se recusaram a comentar. Um porta-voz da Warner Bros. Discovery disse:

"O boato de uma mudança iminente de liderança no estúdio não é preciso".

As fortes vendas de ingressos para "Um filme Minecraft" podem dar aos executivos algum espaço para respirar.

Abdy e De Luca colocaram o projeto em produção e supervisionaram sua conclusão. A Warner Bros. também organizou uma grande parceria de marketing com o McDonald's que gerou ampla conversa no TikTok, uma plataforma que se tornou uma ferramenta crucial de preenchimento de assentos para estúdios e cinemas.

Mas o crédito também pertence à Legendary. Depois de lutar por anos para encontrar o diretor, a história, a estrutura e o tom certos, a Warner Bros. trouxe a Legendary como parceira de "Minecraft" em 2019.

O relógio estava correndo: a Microsoft, dona da Mojang, a empresa por trás do jogo, estava ficando impaciente. Além do financiamento, a Legendary ofereceu proezas de produção.

Mary Parent, vice-presidente da Legendary, afastou o diretor do filme, Peter Sollett, e ajudou a recrutar Jared Hess, conhecido por trazer um humor incomum a filmes como "Nacho Libre" e "Napoleon Dynamite".

Jason Momoa ("Aquaman") e Jack Black ("Jumanji: Bem-vindo à Selva") se juntaram ao elenco.

"Mary e sua equipe reinventaram a tomada, trouxeram Jared e desenvolveram um filme que homenageia os fãs, mas ainda é acessível ao público em geral", disse Josh Grode, CEO da Legendary, em um comunicado.

"Esta é uma grande vitória para a Warner Bros., para a Legendary e para a bilheteria do cinema." Roy Lee, produtor conhecido por "Uma Aventura Lego", e Jesse Ehrman, presidente de produção da Warner Bros., entre outros, também levaram o filme até a linha de chegada.

“Um filme Minecraft” foi a terceira produção da Legendary a transformar um material de origem desafiadora em bilheteria para um público amplo.

A empresa ressuscitou King Kong em 2017, resultando em uma trilogia que arrecadou US$ 1,6 bilhão em todo o mundo.

A Legendary também foi a força por trás de “Duna: Parte 1” (2021) e “Duna: Parte 2” (2024), que arrecadaram US$ 1,1 bilhão, um feito para filmes que dependem de uma complexa tradição de ficção científica.

“Duna: Messias” chega aos cinemas no ano que vem. A Warner Bros. lançou e investiu nos filmes Kong (que também estrelam Godzilla). O mesmo vale para a franquia “Duna”.

“Um filme Minecraft” contribui para um boom de filmes baseados em jogos. Outros sucessos incluem a animação “Super Mario Bros. Movie”, da Universal, e a série “Sonic”, da Paramount.

De acordo com o PostTrak, um serviço de pesquisa, cerca de 43% dos compradores de ingressos para “A Minecraft Movie” tinham entre 18 e 24 anos. Adolescentes de 13 a 17 anos representaram 35%.

