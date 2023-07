A- A+

Estreia nos Cinemas "Um filme em processo de desconstrução": fãs comentam o que acharam do live-action da Barbie Longa-metragem estreou nesta quinta-feira (20), nas salas de cinema do Brasil

Após assistirem à estreia do filme live-action da Barbie, que chegou aos cinemas do Brasil nesta quinta-feira (20), muitos fãs saíram empolgados e também emocionados das salas de exibição.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, espectadores que acompanharam a primeira sessão do dia no Shopping Boa Vista, na área central do Recife, comentaram que o longa gerou reflexões importantes.

Para a professora Carla Santana, de 28 anos, o filme chegou com a proposta de quebrar padrões.

O estudante de psicologia Jeferson Carlos da Silva Filho, de 19 anos, também aprovou a estreia.

“É um filme ótimo, realmente incrível. Eu achei que eles mesclaram bastante a parte do humor com a seriedade. Foi um filme bastante emocionante”, contou.

A estudante Paula Eduarda Queiroz, de 21 anos, é fã da boneca e estava ansiosa pela estreia do live-action.

Quem também estava na expectativa pelo longa era a estudante Yasmim Taynara, de de 17 anos.

“Eu achei muito bom porque eu sou fã da Barbie. Desde pequena eu assistia a todos os filmes. Eu chorei muito hoje, não tenho palavras para descrever”, comentou.

O longa-metragem é protagonizado por Margot Robbie, atriz indicada ao Oscar em 2018 pelo filme "Eu, Tonya".

A produção, dirigida por Greta Gerwig, também conta com nomes como Issa Rae, Ryan Gosling, Kate McKinnon e Will Ferrell no elenco.

