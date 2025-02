A- A+

SHOW Um Frevo Impossível canta repertório de Fernando Duarte, nesta terça (4), no Bar Teatro Mamulengo Os cantores Publius, Alex Mono e Juvenil Silva cantam frevos do artista plástico Fernando Duarte

Amante inveterado do Carnaval, o artista plástico Fernando Duarte não canta frevos, mas tem inúmeros compostos. Desde os anos 1980, ele compõe cantarolando, à capela, suas canções, que versam sobre o carnaval de rua, do ponto de vista do folião, olindense ou recifense.

Para cantar seus “frevos impossíveis”, Fernando Duarte juntou uma trinca instigada: os cantores Publius, Alex Mono e Juvenil Silva se reúnem para apresentar o show “Frevos Impossíveis”, em apresentações que antecedem a Folia de Momo. Nesta terça (4), às 20h, o grupo estará no Bar Teatro Mamulengo, no Bairro do Recife.

Completam a banda músicos com larga experiência em orquestras de frevo: Carlinhos Lua (saxofone), Mozart Ramos (flauta) e Eugênio (percussão).

O grupo se propõe a dar novas roupagens aos frevos, reprocessando-o com gêneros outros, como rock, tango, carimbó e cumbia, além de fazer um show aberto a surpresas, como músicas incidentais.

SERVIÇO

Um Frevo Impossível, a banda

Quando: Terça (4), às 20h

Onde: Bar Teatro Mamulengo - Praça do Arsenal da Marinha, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingresso: colaboração espontânea a partir R$ 20 (com direito a brinde do artista plástico e compositor Fernando Duarte).

