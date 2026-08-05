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DORAMA "Um Grude de Amor" estreia na Netflix; conheça elenco, trama e o que esperar do novo dorama A produção conta com os atores Jung Hae-in (O Amor Mora ao Lado) e Ha Young (Heróis de Plantão)

Na próxima sexta-feira, 7, a Netflix amplia seu catálogo de produções sul-coreanas com "Um Grude de Amor" (Our Sticky Love), nova comédia romântica protagonizada por Jung Hae-in e Ha Young. Com uma história que mistura romance, suspense, ação e humor, a série aposta no clássico trope da falsa relação para conduzir uma trama repleta de reviravoltas, segredos e personagens carismáticos.

Ao longo de 12 episódios, o dorama acompanha dois protagonistas que se reencontram em circunstâncias inesperadas. Enquanto ela tenta recuperar as lembranças perdidas, ele decide esconder a verdade para protegê-la, dando início a uma convivência repleta de conflitos, momentos divertidos e, inevitavelmente, sentimentos que voltam à tona.

A história acompanha Go Eun-sae (Ha Young), uma promotora pública de Seul que sonha em integrar o Departamento de Investigação Anticorrupção do Ministério Público. Durante uma perigosa investigação envolvendo uma organização criminosa, ela sofre um acidente e desperta em um pequeno hospital no interior sem qualquer lembrança de sua identidade ou de seu passado.

É nesse momento que surge Jang Tae-ha (Jung Hae-in), um ex-integrante do submundo do crime que está prestes a abandonar a vida de gângster para se tornar treinador de boxe. Ao encontrar Eun-sae que era seu antigo amor, ele toma uma decisão inesperada, afirma ser o namorado dela, acreditando que essa mentira será a melhor forma de mantê-la protegida enquanto pessoas perigosas continuam à sua procura.

Sem conseguir confiar completamente no homem que diz conhecê-la, Eun-sae passa a conviver com Tae-ha em uma pequena vila rural, onde tenta reconstruir suas memórias.

Elenco reúne nomes conhecidos dos doramas

A produção é liderada por Jung Hae-in, conhecido por papéis em sucessos como "O Amor Mora ao Lado", e por Ha Young, que conquistou o público em "Heróis de Plantão".

O elenco principal ainda conta com Heo Sung-tae, Seo Jung-yeon, Jang Hye-jin e Kim Young-ok. Além disso, Lee Jun-young faz uma participação especial ao longo da temporada.

A direção é assinada por Kim Jang-han, conhecido pelo trabalho em "Meu Demônio Favorito", enquanto o roteiro ficou a cargo de Mo Ji-hye, responsável por "Você Desperta o Melhor de Mim".

O que esperar do dorama?

Além do romance, o dorama investe em uma narrativa que mistura mistério e ação. A amnésia de Eun-sae faz com que o público descubra a história ao lado da protagonista, enquanto Tae-ha tenta esconder parte da verdade para protegê-la dos criminosos ligados ao caso que investigava.

Outro destaque é o cenário da vila rural, onde os moradores têm papel importante na trama. O cotidiano simples, as lojas especializadas em yeot (tradicional doce de caramelo coreano) e as situações cômicas criadas pela adaptação da promotora ao novo ambiente ajudam a equilibrar os momentos de suspense.

Com química entre os protagonistas, humor leve e uma história marcada por segredos, falsas identidades e reencontros, "Um Grude de Amor" chega como uma das apostas para os fãs de comédias românticas sul-coreanas.

O dorama estreia em 7 de agosto, exclusivamente na Netflix. A primeira temporada chega ao catálogo com 12 episódios, disponíveis de uma só vez para os assinantes da plataforma.

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