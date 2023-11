Juiz e professor recifense, Rafael de Menezes lança quarto livro nesta segunda (27)

A- A+

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível – B no Recife e professor de Direito Civil, Rafael de Menezes lança, nesta segunda-feira (27), seu quarto livro, “Um Juiz de Carreira”. O autor recebe o público para sessão de autógrafos na Escola Judicial de Pernambuco (Esmape), no bairro da Joana Bezerra, área central do Recife, a partir das 11h.







Em sua nova obra, o juiz, que ganhou dos colegas o apelido de “juiz de carreira” por conta de sua paixão pela corrida, relata como é conciliar a vida de pai, marido, professor e magistrado com os longos treinamentos para realizar seu sonho de juventude: cruzar a linha de chegada do Ironman, a prova de triatlo mais exigente do mundo.

Com prefácio da filha Isabel Menezes, o livro passa a ser vendido na segunda, e a versão digital (e-book) fica disponível na Amazon de todos os países, para ler no Kindle, telefone celular, computador ou tablet.

Além dos desafios de sua vida, Rafael conta como entrou na corrida, ainda na adolescência no Recife, com direito à memória das provas e maratonas que ocorreram na cidade nas décadas de 1980 e 1990.

A paixão pelo ciclismo também é destacada na obra; a partir das viagens do autor para escalar montanhas com a bicicleta, em países como Portugal, Itália e Bélgica, além de trilhas e aventuras na Zona da Mata de Pernambuco. Questões de alimentação, costumes e sono também fazem parte do conteúdo do exemplar.

Depois de três livros jurídicos publicados, “Um Juiz de Carreira” consolida a carreira literária do professor de Direito Civil, com trinta anos de atuação na Universidade Católica de Pernambuco.

Serviço

Sessão de autógrafos do livro “Um Juiz de Carreira”, de Rafael de Menezes

Dia 27 de novembro (segunda-feira), às 11h, na Esmape

Site: paradoxum.org/umjuizdecarreira



