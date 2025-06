A- A+

FAMOSOS Um mês após fim com Benício Huck, Duda Guerra faz viagens, "publis" e tem 950 mil seguidores Saiba como está a influencer, que passou Dia dos Namorados sem chamego depois do rompimento com filho de Angélica e Luciano Huck

Quem acompanha Duda Guerra nas redes sociais percebe que a influencer está bem de vida, mesmo tendo passado o Dia dos Namorados, na quinta-feira (12), sem carinhos. Um mês após o término com Benício — filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, e cujo fim do namoro foi anunciado em 13 de maio —, ela segue sua rotina, publicando cada vez mais conteúdos de marketing para diversas marcas em seu Instagram, além de compartilhar registros das viagens que tem feito.

Somente na quinta, a influencer promoveu dez produtos de diferentes marcas em sua rede social, na qual já é acompanhada por 950 mil pessoas. Para se ter uma ideia, em setembro do ano passado, antes de ganhar fama com o seu namoro com Benício, ela tinha apenas 22 mil.





Entre as publicações de Duda, estão também registros de seu foco na academia — um dos motivos pelos quais ela é procurada por diversas marcas de roupas fitness e suplementos alimentares. Além da rotina de treinos, a influencer compartilha momentos das viagens que tem feito recentemente, como as passagens por Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

O término do relacionamento com Benício foi confirmado publicamente em 13 de maio em uma entrevista ao programa “Fofocalizando”, do SBT. Na ocasião, ela afirmou que já não conversa mais com o ex-namorado após dias de muito burburinho nas redes sociais.

“A gente não se fala mais e está tudo esclarecido sobre essa situação. Não pensamos em voltar mais”, afirmou. “Cada um está seguindo seu próprio caminho, cada um está seguindo um rumo na vida. Não temos nos falado.”

Motivos para o fim

Em resumo, tudo começou quando, em uma viagem a Gramado (RS), Duda teria sido grosseira com a influencer Antonela Braga após ela seguir um perfil privado de seu namorado, Benício Huck, filho dos apresentadores.

Em um vídeo, Duda confirmou o seu momento de ciúmes e contextualizou: “No primeiro dia de viagem, estava tudo bem, até meu namorado me mandar mensagem falando que a Antonela Braga tinha solicitado para seguir o dix dele com o dix dela. Dix é uma conta privada, não uma conta normal. Ele já é uma pessoa reservada, o perfil é fechado, imagina o dix. Ele é só para melhores amigos, para postar intimidades, o que você não postaria no normal”, justificou. “Eles não são do mesmo grupo de amizade, não se conhecem, não convivem e nunca nem se viram.”

A partir daí, os internautas invadiram o perfil de Angélica no Instagram, pedindo que a sogra de Duda se posicionasse. Muitas pessoas dizem que a garota está “manchando a imagem” da família. “Daria de tudo para saber como está o clima na casa da família Huck e a opinião da Angélica”, comentou uma internauta.

