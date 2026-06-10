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Famosos Um mês após o término do namoro, Virginia Fonseca apaga fotos com Vini Jr Influenciadora encerrou a relação com o jogador da seleção no mês de maio

A influenciadora Virginia Fonseca, 27 anos, apagou todas fotos que mantinha em seu perfil do Instagfram com o jogador Vinícius Jr, 25 anos, astro do Real Madri e da seleção brasileira.



A decisão de Virginia de apagar a foto com seu ex-affair acontece cerca de um mês após o fim do relacionamento, anunciado em 15 de maio. Separados, os dois estão nos Estados Unidos para a Copa do Mundo, Vini com o time canarinho para a Copa do Mundo, e ela para a cobertura do evento, a convite do Domingão do Huck.

Investigação

Além das notícias sobre o fim do seu relacionamento com Vini Jr., a influenciadora está tendo que lidar com notícias sobre a investigação da Polícia Federal sobre suas movimentações financeiras, consideradas "atípicas" por órgãos de controle.



A apuração avalia as operações de suas empresas, como a marca de cosméticos WePink, e investiga uma suposta ligação de ex-sócios de seus negócios com o crime organizado.

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