A- A+

EX-BBB Um mês após promessa de Virginia, ex-BBB Chaiany diz que não recebeu nenhum produto da influencer Influenciadora teria prometido estoque "vitalício" de produtos WePink

A ex-BBB Chaiany está esperando, há pouco mais de um mês, o "estoque vitalício" de cosméticos prometido por Virginia Fonseca. No início de abril, durante a reta final do BBB 26, a empresária e influenciadora digital, dona de uma marca de produtos de beleza, afirmou publicamente que ofereceria itens para a participante do programa, de modo permanente, depois de ela elogiar parte das maquiagens e cremes que estava habituada a usar. Até agora, porém, nada foi enviado.

"Não recebi nada", comentou Chaiany, durante entrevista ao podcast "PodDelas" ao lado da também também ex-participante do BBB 26 Samira. Na ocasião, ambas foram entrevistadas pela ex-BBB Viih Tube e Tatá Estaniecki. "Eu confio nela, ela é ocupada. É mãe solteira, tem três filhos", ponderou Chaiany. A reação de todas diante do fato gerou repercussão nas redes sociais.

"Cai no golpe quem quer", brincou uma internauta, no X. "Virginia é mãe solo com trocentas babás", ironizou mais uma pessoa. "A Chaiany, tadinha", escreveu outro usuário do microblog.

A promessa de Virginia Fonseca foi feita durante uma live de divulgação da própria marca. Na ocasião, a empresária e influenciadora digital afirmou que bastaria Chaiany pedir qualquer produto que quisesse, e tudo estaria ao alcance da brasiliense: "É vitalício agora. Se ela falar: 'Acabou tal produto aqui. Eu quero'. Pronto! A gente manda. Vai ser isso o que nós vamos fazer com ela. Ela merece. O que ela está fazendo no BBB - Big Brother Brasil não existe. Ela tem mais produto do que eu."

Veja também