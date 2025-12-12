Sex, 12 de Dezembro

TV GLOBO

Um novo dia, um novo tempo: conheça a história do tema de fim de ano da Globo

Encomendada a Nelson Motta e os irmãos Marcos e Paulo Sérgio Valle, canção foi ao ar pela primeira vez em 1971

Gravação de mensagem de fim de ano da TV GloboGravação de mensagem de fim de ano da TV Globo - Foto: Estevam Avellar/Globo

Em seu perfil no Instagram, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, postou um vídeo relembrando história por trás da tradicional música de fim de ano da TV Globo, encomendada por ele para as celebrações da emissora carioca.

O ex-diretor geral da Globo conta que lembrou-se de um antigo filme dos 25 anos da MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) em que aparecia todo o casting em um jantar. "Pensei: vamos reunir o elenco e fazer um grande coral com todGs os artistas da TV Globo", recorda o executivo no vídeo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho (Boni) (@oladobdeboni)

Para compor a canção, Boni convocou Nelson Motta e os irmãos Marcos e Paulo Sérgio Valle, com um detalhe: a música de de fim de ano não poderia falar nem de Natal ou de Ano Novo, e teriam apenas dois dias para entregar o tema. Em um trecho extraído de uma entrevista, Marcos Valle lembra que a composição precisava ser sofisticada mas com pegada popular.

Intitulada “Um novo tempo”, a música foi ao ar em 1971 e logo se tornou uma tradição do fim de ano da emissora, com vinhetas com todo o elenco cantando. Boni lembra ainda que, para remunerar corretamente os compositores, já que a o tema foi ao ar todos os anos desde então, ele pediu a Marcos Valle para compor outra música.

Diante da surpresa ao ver a vinheta com os versos "Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou…" no fim do ano, o compositor perguntou ao ex-diretor quando a nova iria ao ar. Então ele respondeu que nunca, e a música nova encomendada foi apenas uma maneira encontrada por ele para pagar os compositores pelos anos seguidos de exibição.

