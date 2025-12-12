A- A+

TV GLOBO Um novo dia, um novo tempo: conheça a história do tema de fim de ano da Globo Encomendada a Nelson Motta e os irmãos Marcos e Paulo Sérgio Valle, canção foi ao ar pela primeira vez em 1971

Em seu perfil no Instagram, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, postou um vídeo relembrando história por trás da tradicional música de fim de ano da TV Globo, encomendada por ele para as celebrações da emissora carioca.

O ex-diretor geral da Globo conta que lembrou-se de um antigo filme dos 25 anos da MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) em que aparecia todo o casting em um jantar. "Pensei: vamos reunir o elenco e fazer um grande coral com todGs os artistas da TV Globo", recorda o executivo no vídeo.

Para compor a canção, Boni convocou Nelson Motta e os irmãos Marcos e Paulo Sérgio Valle, com um detalhe: a música de de fim de ano não poderia falar nem de Natal ou de Ano Novo, e teriam apenas dois dias para entregar o tema. Em um trecho extraído de uma entrevista, Marcos Valle lembra que a composição precisava ser sofisticada mas com pegada popular.



Intitulada “Um novo tempo”, a música foi ao ar em 1971 e logo se tornou uma tradição do fim de ano da emissora, com vinhetas com todo o elenco cantando. Boni lembra ainda que, para remunerar corretamente os compositores, já que a o tema foi ao ar todos os anos desde então, ele pediu a Marcos Valle para compor outra música.

Diante da surpresa ao ver a vinheta com os versos "Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou…" no fim do ano, o compositor perguntou ao ex-diretor quando a nova iria ao ar. Então ele respondeu que nunca, e a música nova encomendada foi apenas uma maneira encontrada por ele para pagar os compositores pelos anos seguidos de exibição.

