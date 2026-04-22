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CINEMA

Filme "Um Pai em Apuros" aborda a sobrecarga feminina com bom humor

Dani Calabresa e Rafael Infanti protagonizam a comédia dirigida por Carol Durão

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Dani Calabresa vive uma mãe em tempo integral que resolve sair de fériasDani Calabresa vive uma mãe em tempo integral que resolve sair de férias - Foto: Stella de Carvalho/Divulgação

O que pode acontecer quando uma mãe sobrecarregada resolve sair de férias e deixar os quatro filhos aos cuidados do marido displicente? É no caos advindo dessa situação que reside o humor de “Um Pai em Apuros”, que chega aos cinemas nesta semana.

Estrelado por Rafael Infante e Dani Calabresa, a comédia dirigida por Carol Durão (“Doce Família”) estreia oficialmente nesta quinta-feira. No entanto, desde o feriado de Tiradentes já é possível conferir sessões antecipadas da produção.

Dani Calabresa interpreta Roberta, uma advogada que abriu mão da carreira para cuidar integralmente dos filhos: João (Xande Valois), Malu (Isabella Alelaf), Clarice (Lara Infante) e TomTom (Caio Costa e Pedro Costa). Fred, o pai vivido por Rafael Infante, parece não enxergar o quão árduo é o trabalho desempenhado pela esposa.
 

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Sem ajuda do marido em casa e se sentindo desvalorizada, a personagem decide largar tudo temporariamente e seguir a irmã em viagem à Bahia. Mãe do pequeno Bernardo, que completa um ano em julho, Dani Calabresa ainda não havia passado pela experiência da maternidade quando gravou o filme, mas já acompanhava de perto essa realidade.

“Eu me inspirei muito na minha irmã, lembrava também das reações da minha mãe e da época que fui monitora infantil. Claro que nada disso é a mesma coisa que ser mãe de quatro crianças, mas são coisas que me inspiraram”, revela a atriz, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Enquanto Roberta se preocupa em dar conta de toda a rotina familiar, Fred pensa apenas no trabalho. Com a ausência da esposa, ele se vê diante de um cenário completamente caótico. Uma das missões do longa-metragem é questionar, com bom humor, os papéis desempenhados por homens e mulheres dentro da estrutura familiar.

“A nossa sociedade cobra tanto que as mulheres deem conta de tudo. A mãe tem que cozinhar, cuidar da casa, ser boa esposa, e a gente alivia tanto para os homens. Eles são criados para serem livres e fica tudo nas costas das mulheres. Mas estamos mudando isso, graças a Deus. O pai tem que participar do cuidado com os filhos e com a casa, sim”, defende Dani.

Segundo Carol Durão, a ideia é tratar de um tema importante de maneira mais simples, para que todos possam entender. “É praticamente como se a gente estivesse desenhando o que é tantas vezes debatido e acaba se perdendo entre uma teoria e outra. O Fred acaba vivendo, forçosamente, o exercício de se colocar no lugar da parceira e disso surgem todas as confusões”, adianta a diretora.

Também estão no elenco de “Um Pai em Apuros” nomes como Dan Ferreira, Babu Santana, Lívia La Gatto e Macla Tenório. O filme é uma adaptação da comédia argentina “Mamãe Foi Viajar” (2017), mas com um toque brasileiro.

“A gente teve a preocupação de trazer essa brasilidade, no sentido do calor, da informalidade e da irreverências das relações. Isso está nos diálogos, nas trocas e até na maneira como as piadas são construídas”, aponta Carol, que elogia o trabalho feito pelo roteirista Fil Braz, que escreveu “Minha Mãe É Uma Peça”, “Tô Ryca” e outras comédias nacionais. 
 

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